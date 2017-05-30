Премьер Британии грозит ЕС уйти по-английски... Или тушкой, или чучелом

Уверенности в себе Терезе Мэй ко всему прочему придали саммиты НАТО и G7. И не то чтобы она там как-то звучала или Дональд Трамп назвал ее "любимой женой". Но он, по крайней мере, не пренебрегал ею, как Ангелой Меркель.

В Великобритании будто и не было ничего. Уровень террористической угрозы опять на отметке "средний". И главная забота премьер-министра – это снова отношения с Евросоюзом. Все-таки правду говорят, что нет хуже врагов, чем бывшие друзья. Хотя есть большие сомнения, что эти вообще дружили. Тереза Мэй пообещала в эфире Sky News жесткие переговоры о выходе из ЕС. Пообещала, скорее, согражданам, чем ЕС, но прозвучало действительно жестко. "Чтобы справиться с переговорами во благо страны, нужна неуступчивая женщина, именно такой я и буду", – сказала она.

Почему у мужчины это получится хуже, не пояснила. Наверное, потому что он сидел напротив. Лидер лейбористов Джереми Корбин. Это были дебаты. Зато предупредила, что Brexit может состояться и без соглашения. "Плохая сделка – уже не сделка, поэтому мы должны быть готовы уйти без нее", – постаралась Мэй быть предельно доходчивой. Хотя сказала бы "уйдем по-английски" – и ее бы тоже поняли. Даже в Шотландии и в Северной Ирландии согласились бы: ну и уходите по-английски, мы-то при чем. Тем паче, что от главы кабинета все уже только этого и ждут. В смысле, пока заявления.

Во-первых, ее министры намекали на высокую вероятность такого исхода. То есть, не прощаясь. И это значит, что крайний вариант обсуждается. Во-вторых, непримиримая позиция Брюсселя и Берлина, оценивших свободу Британии в сотню миллиардов евро, поставила Лондон перед небогатым выбором: или тушкой, или чучелом. Это тоже возможно: с высоко поднятой головой, но неподвижной. В-третьих, у Соединенного Королевства есть и собственные выборы. Досрочные парламентские 8 июня. Консерваторы по-прежнему в фаворитах. Но это уже не те комфортные 20% отрыва от лейбористов, как месяц назад, а почти в два раза меньше.

Иными словами, текущий политический момент требует от лидера тори решительности по отношению к ЕС. Она ее и демонстрирует. Уверенности в себе ко всему прочему ей придали саммиты НАТО и G7. И не то чтобы она там как-то звучала или Дональд Трамп назвал ее "любимой женой", но он, по крайней мере, не пренебрегал ею, как Ангелой Меркель. И не загораживал на общем фото. Камеры, кстати, ни разу так и не выхватили кадр, на котором Меркель и Мэй были бы рядом. Не факт, что они вообще здоровались.

А теперь, выходит, обменялись любезностями. Вначале канцлерин, совсем поникшая после встреч с Трампом, за кружкой пива в Мюнхене провозгласила курс на "собственные руки". Как она сказала, "прошли времена, когда мы могли полагаться на других", имея в виду США и Британию. Затем Мэй дала понять, что эти руки ей пожимать совсем и не обязательно. Хотя могла бы обвинить Меркель в плагиате. Ведь год назад на референдуме Соединенное Королевство и проголосовало за то, на что сейчас претендует канцлерин: за право самостоятельно решать свою судьбу.

Кстати, сама Мэй, тогда глава МВД, едва ли была среди тех 52%. Еще при Дэвиде Кэмероне она выступала против Brexit'а, а теперь в стране едва ли сыщешь более последовательную его сторонницу. Но, видимо, она потому и считает себя тоже "железной", что имеет склонность не только к брючным костюмам, но и к плавкам. Или, точнее, к переплавкам. В металлургическом смысле этого слова. Правда, для этого нужно раскалить себя как следует. Но с этим у Терезы как раз проблем нет. А конфуз с ее предшественником еще раз доказал: без силы в плавках и носки не купишь. Тем более без очереди.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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