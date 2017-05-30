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Ну наконец-то. Киев намерен "тайные тюрьмы" СБУ сделать явными

12:1430.05.2017
0960
© AFP 2017 / Sergei SupinskyСотрудник охраны у входа в Лукьяновский следственный изолятор № 13 в КиевеСотрудник охраны у входа в Лукьяновский следственный изолятор № 13 в Киеве
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
Правительство Украины внесло на рассмотрение Верховной рады законопроект о легализации "изоляторов временного содержания" СБУ. Правозащитники называют такие изоляторы "тайными тюрьмами" – по аналогии с "тайными тюрьмами ЦРУ" начала 2000-х.

Украина хочет разрешить пытки. Именно это приходит на ум, когда правительство страны предлагает легализовать "тайные тюрьмы СБУ". Об этом явлении и о пытках, которые применяют сотрудники службы, писали доклады международные правозащитные организации. 

И обращались к украинским властям с просьбой что-то предпринять или хотя бы рассказать об этом. Вот те и предприняли, только совсем не то, что следовало бы. Вместо того чтобы попытаться исправить ситуацию, Киев движется в прямо противоположном направлении. В общем, им хоть кол на голове теши. Причем в случае легализации местных пыточных этот метод тоже может стать официальным.

В пояснительной записке на сайте парламента разъясняется: раз уж такие заведения все равно существуют, нужно придумать для этого официальные основания и правовую базу. В самой же СБУ еще в прошлом году в ответ на публикацию отчета Amnesty International и Human Rights Watch уверяли, что никаких тайных тюрем нет, есть только "изоляторы временного содержания". 

Однако узники с таким нейтральным названием вряд ли бы согласились. Ведь в изоляторах, по идее, не должны пытать – а именно этим, по свидетельствам бывших задержанных, охотно занимаются сотрудники СБУ.

Те же правозащитники описывают историю, как мужчину из Донецка похитили и поместили в такую якобы несуществующую тюрьму. И там те, кто должен обеспечивать безопасность Украины, пытали его электрошоком, тушили об него сигареты, били, требуя сознаться в работе на ДНР.

Вот это все Киев стремится легализовать – ну все равно же есть, куда его девать. Только остается один нюанс. Пока законопроект не рассмотрели, эти "изоляторы", существование которых в Киеве признали, по-прежнему нелегальны. Ситуация неоднозначная: внутри службы безопасности существует нелегальное подразделение, и никто ничего не собирается с этим делать.

Хотя, может, прогрессивная и гуманная Европа отреагирует? Как она умеет. Введет, например, новые санкции против России.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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