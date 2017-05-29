НАТО захотело говорить с Россией. Но о чем?

Все, решительно все ответственные лица в НАТО вдруг наперебой заговорили о желании альянса наладить диалог с Россией. Наверное, в это можно поверить. С одним уточнением: диалог – на какую тему? Увы, здесь все ясно.

НАТО не желает провоцировать конфликт с Россией, заявила заместитель генерального секретаря альянса Роуз Готтемюллер в Тбилиси на пленарном заседании сессии Парламентской ассамблеи НАТО. Можно ли верить ее словам? Вот об этом и поговорим…

Готтемюллер много чего наговорила. Она сказала, что альянс де ищет подходы по проведению содержательного диалога с Россией и желает развернуть Москву к миру. А знаете, какая главная цель? Опять же Готтемюллер: чтобы "не оставлять будущим поколениям сложную политическую ситуацию в мире и регионе".

В общем, по ее мысли, получается, что НАТО к сложной ситуации никакого отношения не имеет. Позвольте все-таки попридержать мадам из альянса за пуговичку. Хоть это, конечно, и неприлично. Но, с другой стороны: а к лицу ли ей беззастенчиво лгать с высокой трибуны? Всем известно, что именно США науськивали Грузию на силовое решение конфликта с Южной Осетией в 2008 году. А США – это разве не НАТО? Даже больше, чем альянс. США – это и есть НАТО. Хоть у Трампа спросите. А кто спровоцировал события на Украине и последовавшую за этим кровавую бойню в Донбассе? Да, конечно, украинские националисты, турчиновы, порошенки, сашки билые… Но кто за ними стоял? Кто потворствовал, кто раздавал печеньки и обещания светлого будущего?

Дальше. Готтемюллер говорит в Тбилиси, что желает налаживания диалога с Москвой. А тем временем председатель Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли там же, в Тбилиси, заявляет, что альянс поддерживает решение Грузии стать членом организации. При этом прекрасно знает о негативном отношении к этому России. Или в Брюсселе думают, что вступление Грузии в НАТО будет способствовать налаживанию диалога с Москвой? Вряд ли. Не совсем же они дураки. Значит, опять, мягко говоря, лукавят. А как известно, маленькая ложь рождает большое недоверие. И потом, кого мадам Готтемюллер призывает в Тбилиси к диалогу? Из ее пассажей выходит, что Москву. И как она себе это представляет? Как недавние диалоги-монологи "барина" Трампа с натовцами и G7? Даже Меркель обиделась… Говорит, Европе теперь надо самой о себе заботиться. И тут же Россию вспомнила… Ну ладно. Трамп еще не раз вправит кое-кому мозги и заставит кое-кого задуматься… Неужели Готтемюллер думает, что Россия потерпит такое амикошонство от Брюсселя или от кого бы то ни было другого? Вряд ли. Тогда получается, что все слова мадам – не более чем пустые словеса.

Причем в самой Грузии отношение к НАТО неоднозначное. Официальный Тбилиси поддерживает вступление в блок, однако грузинская оппозиция, в том числе Нино Бурджанадзе, считает, что "ни НАТО, ни США не в состоянии решить жизненно важные проблемы Грузии", а вступление стран в НАТО лишь осложнит процесс полномасштабной нормализации отношений с Россией.

Далее. Пока Готтемюллер прекраснодушествовала о "дивном новом мире" с Россией, в Литву прибыли очередные натовские вояки. На сей раз варяги из Норвегии. Аж двести человек. А в Литве уже дислоцированы более 800 военнослужащих альянса и большое количество военной техники.

Генсек Йенс Столтенберг на недавнем саммите НАТО тоже, как и Готтемюллер, сказал, что альянс стремится к лучшим и конструктивным отношениям с Москвой. План в отношении России прежний – два в одном: сдерживание и диалог. Теперь спрошу не о диалоге (сразу вспомнилась библейская притча о блудном сыне), а о сдерживании. Как в НАТО это себе представляют? Игры в солдатики у российских границ? Неужели они думают, что можно запугать каким-то своим увеличенным контингентом в Прибалтике?

И в заключение, проанализировав все факты, можно сказать только одно. НАТО устраивает нынешнее положение вещей. Есть враг – Россия, есть куда стремиться расширяться – в ту же Грузию, например. Есть возможность уклониться от участия в борьбе с ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация, – ред.). Тем более что натовских европейцев ведущие игроки на Ближний Восток не приглашают: будут только под ногами путаться. И кто после этого всерьез поверит в то, что НАТО хочет налаживать диалог с Россией? Тем паче что Европе знают: Россия первая на них не нападет (испокон веку было только наоборот). Но поспекулировать-то на этом можно! И еще как! И спекуляция эта отнюдь не копеечная. Трамп выбил на саммите НАТО обязательства по повышению военных выплат стран Европы. А это десятки миллиардов долларов. И на много лет вперед.

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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