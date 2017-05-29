США
29.0529 мая17:31МСК
USD56.71-0.05
EUR63.37-0.30
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

НАТО захотело говорить с Россией. Но о чем?

17:2829.05.2017
(обновлено: 17:30 29.05.2017)
090
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкНа полях саммита НАТО в БрюсселеНа полях саммита НАТО в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Все, решительно все ответственные лица в НАТО вдруг наперебой заговорили о желании альянса наладить диалог с Россией. Наверное, в это можно поверить. С одним уточнением: диалог – на какую тему? Увы, здесь все ясно.

НАТО не желает провоцировать конфликт с Россией, заявила заместитель генерального секретаря альянса Роуз Готтемюллер в Тбилиси на пленарном заседании сессии Парламентской ассамблеи НАТО. Можно ли верить ее словам? Вот об этом и поговорим…

Готтемюллер много чего наговорила. Она сказала, что альянс де ищет подходы по проведению содержательного диалога с Россией и желает развернуть Москву к миру. А знаете, какая главная цель? Опять же Готтемюллер: чтобы "не оставлять будущим поколениям сложную политическую ситуацию в мире и регионе".

В общем, по ее мысли, получается, что НАТО к сложной ситуации никакого отношения не имеет. Позвольте все-таки попридержать мадам из альянса за пуговичку. Хоть это, конечно, и неприлично. Но, с другой стороны: а к лицу ли ей беззастенчиво лгать с высокой трибуны? Всем известно, что именно США науськивали Грузию на силовое решение конфликта с Южной Осетией в 2008 году. А США – это разве не НАТО? Даже больше, чем альянс. США – это и есть НАТО. Хоть у Трампа спросите. А кто спровоцировал события на Украине и последовавшую за этим кровавую бойню в Донбассе? Да, конечно, украинские националисты, турчиновы, порошенки, сашки билые… Но кто за ними стоял? Кто потворствовал, кто раздавал печеньки и обещания светлого будущего?

Американские военные во время учений НАТО в Грузии
© AP Photo / Shakh Aivazov
Роман Грузии с НАТО перешел в решающую стадию. Надеются в Тбилиси

Дальше. Готтемюллер говорит в Тбилиси, что желает налаживания диалога с Москвой. А тем временем председатель Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли там же, в Тбилиси, заявляет, что альянс поддерживает решение Грузии стать членом организации. При этом прекрасно знает о негативном отношении к этому России. Или в Брюсселе думают, что вступление Грузии в НАТО будет способствовать налаживанию диалога с Москвой? Вряд ли. Не совсем же они дураки. Значит, опять, мягко говоря, лукавят. А как известно, маленькая ложь рождает большое недоверие. И потом, кого мадам Готтемюллер призывает в Тбилиси к диалогу? Из ее пассажей выходит, что Москву. И как она себе это представляет? Как недавние диалоги-монологи "барина" Трампа с натовцами и G7? Даже Меркель обиделась… Говорит, Европе теперь надо самой о себе заботиться. И тут же Россию вспомнила… Ну ладно. Трамп еще не раз вправит кое-кому мозги и заставит кое-кого задуматься… Неужели Готтемюллер  думает, что Россия потерпит такое амикошонство от Брюсселя или от кого бы то ни было другого? Вряд ли. Тогда получается, что все слова мадам – не более чем пустые словеса.

Причем в самой Грузии отношение к НАТО неоднозначное. Официальный Тбилиси поддерживает вступление в блок, однако грузинская оппозиция, в том числе Нино Бурджанадзе, считает, что "ни НАТО, ни США не в состоянии решить жизненно важные проблемы Грузии", а вступление стран в НАТО лишь осложнит процесс полномасштабной нормализации отношений с Россией. 

Далее. Пока Готтемюллер прекраснодушествовала о "дивном новом мире" с Россией, в Литву прибыли очередные натовские вояки. На сей раз варяги из Норвегии. Аж двести человек. А в Литве уже дислоцированы более 800 военнослужащих альянса и большое количество военной техники.

Акция против вступления Грузии в НАТО
© РИА Новости / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
Мнение: стремление Грузии в НАТО – это антироссийский проект

Генсек Йенс Столтенберг на недавнем саммите НАТО тоже, как и Готтемюллер, сказал, что альянс стремится к лучшим и конструктивным отношениям с Москвой. План в отношении России прежний – два в одном: сдерживание и диалог. Теперь спрошу не о диалоге (сразу вспомнилась библейская притча о блудном сыне), а о сдерживании. Как в НАТО это  себе представляют? Игры в солдатики у российских границ? Неужели они думают, что можно запугать каким-то своим увеличенным контингентом в Прибалтике? 

И в заключение, проанализировав все факты, можно сказать только одно. НАТО устраивает нынешнее положение вещей. Есть враг – Россия, есть куда стремиться расширяться – в ту же Грузию, например. Есть возможность уклониться от участия в борьбе с ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация, – ред.). Тем более что натовских европейцев ведущие игроки на Ближний Восток не приглашают: будут только под ногами путаться. И кто после этого всерьез поверит в то, что НАТО хочет налаживать диалог с Россией? Тем паче что Европе знают:  Россия первая на них не нападет (испокон веку было только наоборот). Но поспекулировать-то на этом можно! И еще как! И спекуляция эта отнюдь не копеечная. Трамп выбил на саммите НАТО обязательства по повышению военных выплат стран Европы. А это десятки миллиардов долларов. И на много лет вперед.

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
+
Акценты
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена