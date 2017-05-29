Триста лет оно нам надо. Макрон и Путин вспоминают, откуда что взялось

Версаль. Царский прием. И журналисты президентских пулов призывают на помощь всю свою наблюдательность. Чтобы ничего не упустить. Хотя самое главное трудно не заметить.

Сразу предупредили: никаких документов не будет. "Неформальная встреча с довольно обширной повесткой дня". Поэтому можно расслабиться и получать удовольствие от процесса и антуража. Версаль. Царский прием. И журналисты президентских пулов призывают на помощь всю свою наблюдательность. Чтобы ничего не упустить. Хотя самое главное трудно не заметить. В резиденции французских королей лидеры Пятой республики принимают глав государств в исключительных случаях. Последним из россиян более четверти века назад здесь был Борис Ельцин.

Говорят, так Франсуа Миттеран хотел загладить свою вину за то, что в Москве предпочел президенту России свидание с президентом СССР. Но сегодня совсем иные исторические параллели. Те, что не только с двумя "л", но и с двумя "П". Путин вместе с Петром I. Это Эммануэль Макрон предложил совместить приятное с полезным. Приурочить знакомство к открытию выставки Эрмитажа, посвященной первому визиту российского монарха во Францию в 1717 году. Считается, что оттуда есть пошли наши дипломатические отношения. И, стало быть, триста лет оно нам надо.

Более 180 экспонатов. Но каждый из президентов точно знает, кто на выставке в Версале есть лучший экспонат. И его даже можно потрогать руками. Тренировал ли Макрон свою, неизвестно. Но наверняка был бы не прочь повторить свой успех с Трампом. В дипломатическом армрестлинге, так теперь называют протокольное рукопожатие, он одолел президента США. Тот первым попытался освободить ладонь. Эммануэль тогда сказал, что это был "момент истины", которым он, дескать, показал, что не собирается смягчать хватку. Новичок в большой политике, еще и с бэкграундом милого мальчика, он пытается выглядеть "бруталом".

Даже несмотря на то, что первым делом все-таки поехал к "мамочке". Как ее в Германии называют. Но затем дал понять, что это – всего лишь дань уважения. Во внешних делах он готов быть мужиком. Пусть ему сейчас и не семь лет, как Людовику XV во время визита Петра, но в политике он тоже еще совсем ребенок. А король, мальчишкой побывав в руках русского императора, в итоге правил едва ли не дольше всех в мировой истории. Впрочем, Макрону не стоит смотреть так глубоко. Скажем, Шарль де Голль руководил страной значительно меньше, но добрым словом его вспоминают до сих пор.

И ведь Макрон подает признаки самостоятельности. Последнее, что сделал Олланд – это не встретился с Путиным. Первое, на что решился Макрон – встретил Путина. Это первый лидер, которого он принимает. И сразу по-королевски. Быть неОлландом, впрочем, еще не значит – стать самим собой. Но уроки истории, быть может, кое-чему его научат. Тому, что русские все равно приходят в Париж. Поэтому лучше все-таки по приглашению. И это даже не про освободительные войны. Владимир Путин сразу же знал, что с Олландом или без него, он все равно посетит российский духовный центр в Париже. И сегодня Путин там. А где Олланд – это уже никого не интересует.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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