Роман Грузии с НАТО перешел в решающую стадию. Надеются в Тбилиси

Грузия приняла в Тбилиси сессию Парламентской ассамблеи НАТО. Сессия приняла декларацию о поддержке евроатлантической интеграции Грузии. Что изменилось?

Вступление Грузии в НАТО – это вопрос безопасности, заявили в министерстве иностранных дел страны. Не берусь утверждать, какой посыл вкладывался в эти слова на самом деле, но прозвучало это примерно как "НАТО или смерть".

Стать частью "свободного мира", с которым у страны "общие ценности", оказалось необычайно важно. Причем останавливаться на составлении плана действий по вступлению, как некоторые балканские страны, которые на этом этапе и застряли, в Тбилиси не готовы – только полноправное членство. И шансов стать частью этого клуба у Грузии вполне может быть больше, чем у той же Македонии: граница с Россией, как правило, делает страну весьма привлекательной для альянса.

Но нет-нет, не подумайте ничего такого, никто не хочет вызвать чьего-то раздражения, заверили в грузинском МИД – все это нужно исключительно ради "стабильности и безопасности не только в Грузии, но и в регионе в целом".

Вот в Южной Осетии, наверное, удивились, когда узнали, что Грузия – главный миротворец в регионе. Просто на всякий случай напомню: в ночь с 7 на 8 августа 2008 года Грузия начала обстреливать Цхинвал из установок залпового огня. В результате погибли как мирные жители города, так и расквартированные там российские миротворцы. Затем начался штурм города. Россия пришла на помощь Южной Осетии, а в итоге сама в грузинских и западных СМИ превратилась в "агрессора". Год спустя, конечно, официально признали вину Тбилиси – но кому на Западе это уже было интересно? Наверняка сейчас в НАТО мало кто помнит детали. Помнят только, что была какая-то нехорошая история, в результате которой Россия признала независимость Южной Осетии, и регулярно призывают это признание отозвать и "восстановить целостность Грузии".

Если бы страна вступила в НАТО лет десять назад, возможно, все сложилось бы иначе – вероятно, думает кто-то в Тбилиси. Кто агрессор – разбираться бы уже не стали, ведь "своих" не бросают, это даже в уставе организации зафиксировано. И это для Грузии уже куда более интересный повод рваться в альянс, чем абстрактные заявления о мире и стабильности.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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