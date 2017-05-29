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Урок не впрок: Турчинов решил пойти по пути Яценюка

12:4229.05.2017
(обновлено: 12:44 29.05.2017)
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© AFP 2017 / Sergei SupinsyУкраинский пограничник на участке российско-украинской границыУкраинский пограничник на участке российско-украинской границы
© AFP 2017 / Sergei Supinsy
"Стена" Арсения Яценюка, на которую ушло 4 млрд гривен (и которая так и не была достроена, что очень даже понятно) – это уже вчерашний день. Как и сам Яценюк. Теперь на востоке Украине будут строить "крепость" – Турчинов обещал.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, метко прозванный "кровавым пастором" за инициативу начать войну против народа Донбасса, призвал пограничников построить на востоке страны "непреодолимую крепость". Вполне логично. Полное отсутствие позитивной повестки развития незалежной у нынешней киевской власти диктует свои правила. Население нужно держать на взводе и постоянно "подкидывать" новые антироссийские идейки. Так сказать, в строго ритмичном режиме. Ощущение, что даже есть специальный план на эту тему. И это единственное, что удалось сделать украинским рулевым. По всем остальным статьям – сплошной позор и деградация. 

Киев. Украина
© РИА Новости / Стрингер
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Украины становится все меньше. А скоро будет еще меньше

На мелкие "вбросы", связанные с Россией, уже никто не реагирует. Приелось, замусолило глаза. Но раз-два в месяц Киев работает масштабно. Можно уже своеобразную "антологию идей" составлять. Скандал с "Евровидением", попытка "наезда" на Русскую православную церковь Московского патриархата, сопровождаемые воинственной риторикой учения вблизи Крыма, инициатива по прекращению железнодорожного сообщения между двумя странами, блокировка российских интернет-ресурсов. И это только из последнего.

На сей раз вновь решили поэксплуатировать тему границы. По словам Турчинова, на западе Украины ее рубежи необходимо обустроить "по европейским стандартам". Ну а как же – це ж Европа. А вот на востоке – создать ту самую непреодолимую крепость. Видимо, чтобы ни одна мышь не проскочила и тесные взаимосвязи граждан России с украинцами, остающиеся таковыми вопреки потугам Киева, были максимально затруднены. К этому же, включая полный разрыв родственных связей, кстати, призывает еще один "ястреб" незалежной – глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. 

Киевский вокзал в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Опять по шпалам. Киев хочет закрыть железнодорожное сообщение с Россией

"Убежден, наши пограничники достойно выполнят все задачи, которые поставила страна!", – самоуверенно восклицает "пастор", как бы невзначай обобщая свою столь же деструктивную, сколь и амбициозную идею с поручением аж всей страны. Ну что же, как говорят в таких случаях – флаг в руки. Помнится, экс-премьер Яценюк, долгое время прохлаждавшийся и ни в чем себе не отказывавший на чужбине, вдалеке от столь "любимой" родины, придумал проект "Стена". Распиарили его, что и говорить, на славу. Дескать, будут на российско-украинской границе построены невиданные фортификационные сооружения. Чуть ли не рвы с крокодилами в дополнение к огромных размеров стене с колючей проволокой и кучей инновационных прибамбасов. Что получилось в результате? А ничего. Точнее, обычное, рутинное воровство. 4 млрд гривен "ухнули", а на поверку построили забор из сетки. И то, говорят злые языки, не везде. Впрочем, чиновники, как утверждают некоторые осведомленные источники, поживились тогда по полной. На строительстве некоторых участков линии разграничения могло быть украдено до 70% средств. Действовали, так сказать, с размахом, не мелочились.

Зарубежные страны. Украина. Харьков
© РИА Новости / Алексей Фурман
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Историк о декоммунизации на Украине: что-то у них ничего не получается

Так что Турчинов идет по проторенной дорожке. Для Яценюка она оказалась прямым путем для отъезда из страны. Правда, поговаривают, что он может триумфально вернуться, чтобы возглавить Нацбанк Украины. Видимо, есть еще, что из него "вытащить". Ну, в королевствах кривых зеркал и не такое случается. Может быть, и Турчинов, заявляя о создании "непреодолимой крепости" на границе с Россией, произносит специальную мантру, которая откроет ему путь в более безопасные и сытные места. Надо ведь и отдыхать, ведя непримиримую борьбу с несуществующими врагами украинского народа.

Автор Анна Разваляева, радио Sputnik

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