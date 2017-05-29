Украины становится все меньше. А скоро будет еще меньше

Украина за последние три года теряла население быстрее, чем Сирия, Ирак и охваченные войнами африканские страны. Вожделенный "безвиз" мало что к этому добавит. Хотя, конечно, кое-что все же добавит.

Тема беженцев и мигрантов не теряет актуальности уже несколько лет. Волны переселения сотрясают то Азию, то Европу. От притока беженцев не застрахованы ни благополучные Соединенные Штаты, ни беднейшие страны Азии. По оценкам специалистов, современные масштабы переселения характерны для периода мировых войн.

Исследования европейских институтов показывают, что по числу беженцев от военных и политических конфликтов первое место в мире занимает африканское государство – Демократическая республика Конго. Из страны, где уже много лет идет кровопролитная война, выехало в поисках лучшей жизни 922 тысячи человек. Сирию покинуло 824 тысячи, а Ирак – 659 тысяч человек. В исследованиях также отмечено, что причинами наиболее массовых потоков беженцев являются все-таки природные катаклизмы, особенно в Юго-Восточной Азии. Массовая миграция приводит за собой болезни, голод, разруху, отмечается в докладе Норвежского совета по беженцам.

Однако есть темы, о которых молчат европейские исследователи. Совершенно за рамками трудов достопочтенных ученых оказались беженцы из Украины. Видимо, из-за нежелания признавать наличие гражданской войны в этой стране европейские организации не хотят видеть и проблемы беженцев, закрывают глаза на трагедии сотен тысяч семей.

За период военных действий из Украины только в Россию выехали более 1,2 миллиона граждан соседнего государства. И это только те, кто, по данным МВД России, подали заявления в миграционную службу и желает получить гражданство. В Белоруссии за два последних года статус беженцев получили 170 тысяч украинцев.

Ни много ни мало, а число покинувших Украину составляет приблизительно 5% населения страны. Если учесть и количество трудовых мигрантов, которых по официальным данным Киева набирается от пяти до семи миллионов человек, то окажется, что страна в центре Европы стремительно теряет своих граждан. Даже быстрее, чем Конго и Сирия.

Последняя перепись населения Украины проводилась 15 лет назад, то есть власти страны не заинтересованы знать правду. Официальные отчеты уже давно превратились в "потемкинские деревни". На деле же нынешние руководители Украины делают все, чтобы тенденция к вымиранию и сокращению населения не сбавляла скорости. Они готовят убийственную пенсионную реформу по указке МВФ, ограничивают социальную помощь разным категориям нуждающихся, в разы увеличивают каждый квартал коммунальные тарифы. Вынуждают предпринимателей, которые так и не увидели ни обещанных налоговых каникул, ни снижения коррупции, задумываться об отъезде.

Официальная позиция Европы поражает. На Западе так и продолжают "подпевать" правящим украинским олигархам, делая вид, что на Украине все прекрасно и демократично, реформы идут отлично, а благосостояние граждан повышается. В то время как уже более 20% украинских граждан, спасаясь от войны, безработицы, коррупции и бандитизма, покинули навсегда свою родину. Такая "слепота" лишает этих людей статуса беженцев, а вместе с ним, кроме всего прочего, возможности легализации на территории Европы, помощи гуманитарных миссий и благотворительных фондов. Нет человека – нет проблемы.

Открывшаяся для украинцев возможность безвизового въезда в Европу – не совсем то, что они ожидали. Нововведение не дает право работать в ЕС, да и максимальный срок пребывания – всего три месяца, зато ужесточены контроль и санкции за нарушение миграционного режима.

Что же получается? Где тот курс на Европу, за который продолжают гибнуть люди, где то светлое будущее, к которому ведет правящий режим Порошенко? Скорее всего, украинских граждан рассматривают всего лишь как конкурентов сирийцам и афганцам в борьбе за европейские рабочие места и социальную помощь.

По-прежнему, украинцев ждут только в "братских" республиках – России и Белоруссии, от братства с которыми Украина постоянно открещивается.

Автор Елена Глищинская, радио Sputnik

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