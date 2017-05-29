США
29.0529 мая12:20МСК
USD56.76+0.69
EUR63.67+0.66
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Украины становится все меньше. А скоро будет еще меньше

12:1529.05.2017
(обновлено: 12:17 29.05.2017)
0190
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкКиев. УкраинаКиев. Украина
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Украина за последние три года теряла население быстрее, чем Сирия, Ирак и охваченные войнами африканские страны. Вожделенный "безвиз" мало что к этому добавит. Хотя, конечно, кое-что все же добавит.

Тема беженцев и мигрантов не теряет актуальности уже несколько лет. Волны переселения сотрясают то Азию, то Европу. От притока беженцев не застрахованы ни благополучные Соединенные Штаты, ни беднейшие страны Азии. По оценкам специалистов, современные масштабы переселения характерны для периода мировых войн. 

Исследования европейских институтов показывают, что по числу беженцев от военных и политических конфликтов первое место в мире занимает африканское государство – Демократическая республика Конго. Из страны, где уже много лет идет кровопролитная война, выехало в поисках лучшей жизни 922 тысячи человек. Сирию покинуло 824 тысячи, а Ирак – 659 тысяч человек. В исследованиях также отмечено, что причинами наиболее массовых потоков беженцев являются все-таки природные катаклизмы, особенно в Юго-Восточной Азии. Массовая миграция приводит за собой болезни, голод, разруху, отмечается в докладе Норвежского совета по беженцам.

Заседание Верховной рады Украины
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Ганжара: введение виз с Россией будет опасным шагом для Киева

Однако есть темы, о которых молчат европейские исследователи. Совершенно за рамками трудов достопочтенных ученых оказались беженцы из Украины. Видимо, из-за нежелания признавать наличие гражданской войны в этой стране европейские организации не хотят видеть и проблемы беженцев, закрывают глаза на трагедии сотен тысяч семей.  

За период военных действий из Украины только в Россию выехали более 1,2 миллиона граждан соседнего государства. И это только те, кто, по данным МВД России, подали заявления в миграционную службу и желает получить гражданство. В Белоруссии за два последних года статус беженцев получили 170 тысяч украинцев.

Ни много ни мало, а число покинувших Украину составляет приблизительно 5% населения страны. Если учесть и количество трудовых мигрантов, которых по официальным данным Киева набирается  от пяти до семи миллионов человек, то окажется, что страна в центре Европы стремительно теряет своих граждан. Даже быстрее, чем Конго и Сирия.

Женщина в аэропорту Борисполь в Киеве в ожидании вылета. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Василенко
Перейти в фотобанк
Политолог: поток украинских мигрантов в Европу может стать бесконтрольным

Последняя перепись населения Украины проводилась 15 лет назад, то есть власти страны не заинтересованы знать правду. Официальные отчеты уже давно превратились в "потемкинские деревни". На деле же нынешние руководители Украины делают все, чтобы тенденция к вымиранию  и сокращению населения не сбавляла скорости. Они готовят убийственную пенсионную реформу по указке МВФ, ограничивают социальную помощь разным категориям нуждающихся, в разы увеличивают каждый квартал коммунальные тарифы. Вынуждают предпринимателей, которые так и не увидели  ни обещанных налоговых каникул, ни снижения коррупции, задумываться об отъезде.  

Официальная позиция Европы поражает. На Западе так и продолжают "подпевать" правящим украинским олигархам, делая вид, что на Украине все прекрасно и  демократично, реформы идут отлично, а благосостояние граждан повышается. В то время как уже более 20% украинских граждан, спасаясь от войны, безработицы, коррупции и бандитизма, покинули навсегда свою родину. Такая "слепота" лишает этих людей статуса беженцев, а вместе с ним, кроме  всего прочего, возможности легализации на территории Европы, помощи гуманитарных миссий и благотворительных фондов. Нет человека – нет проблемы.

Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве
© Fotolia / bernanamoglu
Политолог об Украине: не может быть прогресса в реформировании динозавра

Открывшаяся для украинцев возможность безвизового въезда в Европу – не совсем то, что они ожидали. Нововведение не дает право работать в ЕС, да и максимальный срок пребывания – всего три месяца, зато ужесточены контроль и санкции за нарушение миграционного режима. 

Что же получается? Где тот курс на Европу, за который продолжают гибнуть люди, где то светлое будущее, к которому ведет правящий режим Порошенко? Скорее всего, украинских граждан рассматривают всего лишь как конкурентов сирийцам и афганцам в борьбе за европейские рабочие места и социальную помощь.

По-прежнему, украинцев ждут только в "братских" республиках – России и Белоруссии,  от братства с которыми Украина постоянно открещивается.

Автор Елена Глищинская, радио Sputnik

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

Комментировать
+
Акценты
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена