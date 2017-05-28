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Латышских патриотов "посадили на свисток". Русские с немцами

10:0028.05.2017
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВратарь сборной России Илья Сорокин, игрок сборной России Богдан Киселевич и игрок сборной Латвии Роберт Букартс (слева направо) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и ЛатвииВратарь сборной России Илья Сорокин, игрок сборной России Богдан Киселевич и игрок сборной Латвии Роберт Букартс (слева направо) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Латвии
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В Латвии некоторым экс-персонам чемпионат мира по хоккею не понравился, совсем. И русским проиграли, и на русском объявления во время матча дублируют. Да еще русские с немцами обнимаются. Непорядок, более того – тоска.

Латвия – страна хоккейная. Хоккейный чемпионат мира только отгремел, но здесь осталось эхо. Только так выходит, что эхо любых событий в Латвии, как правило, напоминает эхо войны. То ли акустические условия особые, то ли все дело в используемой многими системе Dolby: долби свое – сотрясай стены, дятел дерево точит. Кому-то нравится разные песни слушать, а кому-то – одну по кругу. Кто на что западенец. А может быть, причина и в том, что все эти "эхи" друг на друга похожи. В конце концов, это же отражение. Поэтому многое зависит от отражающего предмета – как он привык услышанное употреблять. Кстати, с последним словом поаккуратнее – эхо может его смысл несколько исказить.

Впрочем, к хоккею. Хотя, к какому хоккею… Думаете, обсуждают игру и результаты? Обсуждают высказывания экс-президента страны Гунтиса Улманиса, который съездил на чемпионат мира в Германию, на матч Латвия-Россия (ну как вышло, так вышло) и набрался новых впечатлений. В основном негативных. И в основном не из-за результата, воспетого группой "Чайф". 

К немцам нормальный латышский патриот относится с чувством глубокого уважения. К русским с еще более глубоким чувством, только наоборот. Приоритеты расставлены, картина равнобедренная. Но когда немцы и русские относятся друг к другу с уважением, вся тригонометрия летит к чертям. И в душе латышского патриота наступают хаос и дискомфорт.

Приехал Улманис в Германию, пришел на хоккей, а зал – почти русский. Откуда их столько – непонятно, ведь в России голод и все дохнут. А тут немцы в них не стреляют, куда хуже – с ними обнимаются. Но самое отвратительное – еще и по-русски дублируют объявления. И диктор с тоталитарным голосом на чистом рязанском заявляет: шайбу в ворота сборной Латвии забросил… Это что еще за активная оборона в зоне нападения? Какой-то ад, форчекинг и Сибирь. Такой хоккей нам не нужен. 

В Германии Улманис зарабатывать удаление не стал – поулыбался, посверкал очками. Да и не поняли бы там основы латышской тригонометрии. А дома поймут. Вот он вернулся в Латвию и выбросил шайбу за пределы площадки: "Информирование на русском для меня было абсолютно неожиданным, чувствую очень большой дискомфорт – стыдно, что мой язык и государство в своем роде подвинуто в сторону". Или вот еще его высказывание: "Разве русский язык является официальным языком IIHF? Если нет, то это грубейшее нарушение этики и общественных отношений. Не думаю, что это связано с деньгами. Если юридически русский язык не прописан как официальный, то это самодеятельность и мне стыдно за такое отношение". 

Нам, латвийским патриотам, стыдно за немцев. Правда, немцы об этом не знают. И от этого еще стыднее. Ватникам местным тоже стыдно, но уже за экс-президента (который, к слову, ныне является председателем правления хоккейного клуба). Прикрывают руки лицом: мол, товарищ бывший, что ж вы устав федерации не читали, но осуждаете. Там же мелким почерком внизу написано "официальным языком является английский, но обязательны переводы на немецкий и русский". Так что грубейшее нарушение этики и общественных отношений прописано в правилах этой прокремлевской организации. Не вышел, говорят, ваш наброс на ворота, бросок заблокирован.

Патриотов словно на свисток посадили. От этого действительно большой дискомфорт. Ладно, черт с ним, с хоккеем. Русские чемпионат не выиграли – уже хорошо. Тревожит другое. Тревожит, когда они с немцами о чем-то договариваются. И руки жмут, и немецкий русским дублируют. Тогда любой латышский патриот чувствует сразу зловещую тоску. И понимает, что именно его угол в этом треугольнике – самый тупой.

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия

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