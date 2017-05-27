Американская мечта. Дорога к прибыли лежит через Белый дом

Экономисты выяснили: чем чаще американского предпринимателя приглашают в Белый дом, тем богаче он становится. А чем богаче он становится, тем чаще его приглашают уже везде. Все очень логично. И, главное, законно!

Предприниматели встречались с бывшим президентом США Бараком Обамой, чтобы подзаработать – после визитов в Белый дом прибыль их компаний становилась значительно больше. К такому выводу пришли специалисты из Национального бюро экономических исследований, сообщает издание The Economist.

Авторы исследования избегают четких формулировок, ничего не утверждают, а лишь предполагают и проводят параллели. Так, например, они предположили, что рост прибыли в ближайшие пару месяцев после рандеву может быть связан с тем, что инвесторы просто охотнее вкладывают в компании, владельцы которых на хорошем счету в Белом доме. Знают, что фирма в ближайшее время не разорится. Слово "лоббизм" в статье ни разу не упоминается. Но это явление описывается с примерами аж в нескольких абзацах.

Авторы отмечают, что фирмы, у которых есть доступ к власти, получают больше государственных заказов и различных послаблений. Например, нельзя было не заметить, что после частых визитов руководства компании Google в Белый дом, о которых писали в 2015 году, Федеральная торговая комиссия прекратила антимонопольное расследование в интернет-гиганте. Может, конечно, просто так совпало, но что есть, то есть. Лоббизм в США вполне легален, так что тут Барака Обаму, видимо, ни в чем обвинять не станут – ну кто бы не помог хорошему человеку, который к тому же спонсирует твою избирательную кампанию. Впрочем, новый президент сделает эту дорогу к прибыли более тенистой – теперь Белый дом не будет публиковать информацию о визитерах. Уж в чем в чем, а в бизнесе Дональд Трамп понимает. Лоббировать лучше по-тихому.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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