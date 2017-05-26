Мускат "перебродил", или В поисках российского заговора на Мальте

Премьер Мальты Джозеф Мускат решил повысить свою крепость. И сообщил согражданам, что против него вовсю "играет" Кремль. Но куда ему. Сограждане историю оценили. По достоинству.

Эту историю можно было и не заметить. В геополитическом смысле она такая же незначительная, как и страна, в которой она случилась. Если бы не фамилия главного героя. Уж очень она у него говорящая. Пожалуй, самая говорящая из всех, кто когда-либо пенял и пеняет России на вмешательство в свои дела. Все они, как сказали бы у нас, лезут в бутылку. И только ему там – самое место. Потому как Мускат. Премьер Мальты Джозеф Мускат. Его раскрыли до срока. И он оказался невыдержанным. В том числе и на язык.

То, что этот Мускат мутный, к сомелье не ходи, сограждане почувствовали с первыми глотками горечи от понимания того, кто ими правит. Компания Egrant, записанная на его жену, тоже значилась в том самом "панамском досье", что похоронило не одну политическую репутацию. Но он продержался дольше многих фигурантов "офшорного дела". Однако и его прижало. Коррупционный скандал стал единственной причиной, из-за которой глава правительства пошел на досрочную парламентскую кампанию.

Ему бы уже тогда во всем обвинить Москву. В том числе и в том, что это она заставила его заниматься сомнительными сделками. Но то ли мода сюда доходит с опозданием, то ли до него – не сразу. Решил отмыть мундир всенародным голосованием и доказать, что чист, как слеза. И вот за неделю до выборов его осенило. Точнее, нашлись добрые люди – подсказали. ЦРУ и британская разведка MI6, как следует из местных СМИ, предупредили премьера о "российском заговоре". Как водится, без доказательств, но с уверенностью в том, что без этого никак не обойдется.

Хотя это же должно быть ясно любому мускату: чтобы поднять градус и повысить собственную крепость, нужно добавить водки. Естественно, русской. И так ему понравилась мысль о том, что Кремль пытается подорвать позиции прозападного премьера Мальты, что он тут же и сам сообразил, что Москве действительно есть, за что его, так сказать, "употребить". Как минимум дважды. Во-первых, за то, что в октябре 2016 года Мальта отказала "Адмиралу Кузнецову" в дозаправке. Во-вторых, за "безвиз" Украине. Решение ЕС принял лишь неделю назад. Но Мускат для верности и его посчитал.

Жаль – вероятно, подумал он – что Мальта НАТО не интересует как член. А то можно было бы до кучи заявить, что Россия мешает вступлению в альянс. Ведь как у Черногории хорошо вышло с "рукой Москвы". В смысле, была страна и вся вышла. В НАТО. А Мальта пусть и не член, но по Мускату получается, что пуп земли. Тоже не видно, пока не развяжется. Премьеру бы сейчас для придания пущей важности вспомнить, что Мальта испокон веку противостоит имперским амбициям России. Мол, еще Павел I повесил себе Мальтийский орден на шею, став его великим магистром.

Он, правда, фактически спас орден от уничтожения, когда приютил его рыцарей, изгнанных Наполеоном. Но какое это имеет значение? Россия мир и от фашизма спасла. Кому на Западе это сейчас интересно? Лидер местной оппозиции Саймон Бузуттил назвал антироссийские утверждения премьера "абсолютно смехотворными и абсурдными", добавив при этом: "у Муската должно было бы хватить ума, чтобы понять: Владимиру Путину все равно, кто управляет этой страной". Видимо, не хватило. Хоть и говорят, что истина в вине, но в этом Мускате она сильно разбавлена. Потому он и "перебродил". Все, что остается мальтийцам, чтобы не травиться дальше – это слить его.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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