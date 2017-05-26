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Как на вулкане. У лидеров G7 есть шанс посыпать головы пеплом

17:4626.05.2017
(обновлено: 17:50 26.05.2017)
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© AP Photo / Evan VucciCаммит G7 официально открылся в сицилийском городе Таормине. Италия, 26 мая 2017Cаммит G7 официально открылся в сицилийском городе Таормине. Италия, 26 мая 2017
© AP Photo / Evan Vucci
Пожалуй, символичней места для их встречи и придумать было нельзя. Не факт, что эти семеро хорошо понимают, куда они попали. Еще древние считали именно это место пределом между адом и небом.

Раздел сфер влияния. Дональд, а если сокращенно – Дон Трамп. И даже "муттер", то есть "мать", считает себя "крестным отцом". А еще "семейное фото". А еще на Сицилии семью называют "мафия". Вот все и сошлось. Сицилийская мафия. Может выставить этой "Большой семерке" счет за кражу бренда. Угнала его, угнала. Ну и что же тут криминального? Они всего лишь считают себя главными мировыми игроками. Стало быть, "мафия" у них – это настольная игра. По их правилам. Но суть та же. Город засыпает, просыпается мафия. Городу Таормина ничего другого не остается. Эти два дня его жителей должно быть и не видно, и не слышно.

Хотя даже Этна, у подножия которой он находится, от этого не в восторге. Волнуется. Нет-нет, да и выбросит из жерла пепел и обломки горных пород. То ли это Циклоп решил хоть одним глазком взглянуть, кого это теперь называют "сильными мира сего". И не волки ли это в овечьей шкуре. Он же после Одиссея иных не видел. То ли это бог огня Вулкан – говорят, он тоже из местных – на всякий случай разгоняет кузнечные мехи, пока еще не совсем понимая, что же от него понадобится. Молнии или все-таки орудия труда. Не факт, что эти "семь гномов" сами понимают, куда они попали. Еще древние считали Этну пределом между адом и небом. 

Подготовка к саммиту G7 в Италии. 26 мая 2017
© REUTERS / Stephane De Sakutin
Политолог о саммите G7: это великое благо, что нас там нет

Пожалуй, символичней места для их встречи и придумать было нельзя. Спасибо экс-премьеру Италии Маттео Ренци. Это еще его находка. Год назад, правда, на таком же саммите в Японии у него и в мыслях не было, что гостей встретит не он. Но кто тогда вообще мог предположить, что состав участников окажется именно таким. Он изменился больше чем наполовину. Джентилони, Трамп, Мэй, Макрон. Они – новы, но предрассудки стары. Они и в том, что все зависит от настроения президента Соединенных Штатов. После Брюсселя оно у Трампа должно быть слегка приподнятым. 

Там он убедительно доказал способность отстаивать собственные позиции. Премьер Черногории, по крайней мере, теперь знает это наверняка. Хотя было там и решение увеличить натовское присутствие в Афганистане, и присоединение альянса к антиигиловской (ИГ – террористическая организация, запрещенная в РФ) коалиции США, и даже обязательства увеличить военные расходы. Но главным кадром саммита НАТО, можно даже сказать, его лицом, стала гримаса недоумения Душко Марковича. Он, похоже, так и не пришел в себя. Ничего, привыкнет. Их же для того и взяли в альянс, чтобы ими пренебрегать.

Председатель Европейского Совета Дональд Туск
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В Таормине Трампу толкать особо некого. Только речь. Говорят, еще в четверг вечером не все в его окружении знали, какой она будет. Поэтому и с итоговым коммюнике даже сегодня – полная неопределенность. Под стать ландшафту. И под стать жизни. Они как на вулкане. И это еще пусть скажут спасибо, что их собрали не во Флоренции, как планировали изначально. А то бы сравнение с "Декамероном" Боккаччо им не избежать. Трамп с Макроном, по крайней мере, со своими личными сюжетами точно бы в него вписались. 

Но главное – тоже ведь получается, что во время чумы. Особенно если учесть, что сразу после теракта в Манчестере. Но еще и свободная торговля покрыта мраком, и с климатом – полный туман. И без России все равно никак. И совсем непонятно, как дальше жить. Если на одних байках долго не протянешь. Их головам явно чего-то не хватает. Может быть, пепла. Потому и волнуется Этна, что хочет навеять им эту мысль именно сейчас. Совсем не факт, что в следующий раз они соберутся тем же составом. И лишь за предрассудки можно не переживать. Они останутся прежними.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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