Клин клином. Американский конгрессмен понял, что делать Америке с Россией

По опросу телеканала Fox News, 64% американцев считают Россию врагом США. И что теперь делать – в смысле, Америке с РФ? Конгрессмена Салюда Карбахаля осенило.

В Палату представителей США внесен законопроект о создании фонда противодействия влиянию России. Его инициатор, конгрессмен Салюд Карбахаль считает, что на первое время хватит ста миллионов долларов. По мнению Карбахаля, Кремль занимается подрывной деятельностью и хочет "…вбить клин между США и Европой, расколоть Европу"… Экий, однако, лексикон у Карбахаля плотницкий! Вбить клин, расколоть…

Получается: Россия все пытается что-то подорвать, а бравые американские саперы пытаются обезвредить. Ой ли?! Конечно, в такой ситуации нужен фонд, чтоб Россия не смогла подорвать "светоч демократии". А еще почти в один голос на Капитолии "поют": дескать, Трамп – не доверяй России, России веры нет! Факты? А зачем нужны факты? Самой передовой демократии факты не нужны. Тут достаточно классового англосаксонского чутья. Вспоминается диалог из кинофильма "Служили два товарища":

"– Большевикам виры немае. Вы революцию продали.

– Дуролом ты! Дубина стоеросовая! Ну скажи, кому мы ее продали, кому?!

– А кто его знает, кому вона потрибна, тому и продали"…

И все-таки Карбахаль не прав со своим фондом. Газет не читает, телевизор не смотрит. Главный враг США – это Северная Корея, а не Россия. Неужели такая маленькая страна может быть главным врагом одной из мощнейших держав? Может! Согласно опросу телеканала Fox News 93% американцев считают именно КНДР главным врагом США. На втором месте – Иран (80%), на третьем – Сирия (76%). А Россия с 64% заняла лишь четвертое место. Даже в тройку "призеров" не вошла!

Неужели, скажете, американцы всерьез считают, что им что-то может сделать та же Сирия или Иран? Конечно, нет. Тут все дело в пропаганде американских СМИ. И вот после этого конгрессмен Карбахаль говорит о российской пропаганде и о фонде. И правда, может, стоит создать какой-нибудь фонд? Ну хотя бы фонд здравого смысла? Кстати, давно подмечено, что общая сумма разума на планете – величина постоянная! А население-то постоянно растет.

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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