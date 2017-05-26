Ошибка "резидента". Экс-глава ЦРУ внезапно похвалил российскую разведку

Оппоненты Дональда Трампа окончательно заездили старую пластинку. Про Россию и ее длинные руки. Поэтому на заявления экс-главы ЦРУ особо никто не прореагировал. Хотя казалось бы. Но, похоже, уже перебор.

Полное отсутствие креатива. Американский истеблишмент просто не в силах "слезть" с темы предполагаемых связей Дональда Трампа и его соратников с Россией и уже исчерпал все лимиты внимания к этой теме. А для многих – и терпения. Пластинку давно пора менять, но противники действующего президента с маниакальным упорством бьют в одну точку в надежде на импичмент, лишая публику разнообразия и даже намеков на творчество в политике. Очередную охапку хвороста в эту "топку" в стенах парламента подкинул экс-директор ЦРУ Джон Бреннан.

Отставники вообще любят о себе напоминать. При каждом подходящем и неподходящем случае. Бреннан заявил, что Россия вербует американцев, в том числе среди сотрудников ЦРУ, заставляя их "становиться изменниками". Казалось бы, громкие слова, сенсационное заявление, подлежащее немедленному и массовому тиражированию. Не тут-то было. Общественного резонанса они почти не вызвали. Подобных изречений в избытке хватает и в исполнении действующих функционеров и политиков. Что называется, "старикам тут не место", как метко назвали один из своих блестящих фильмов режиссеры братья Коэны.

При этом бывший директор могущественной спецслужбы признался, что испытывает "невольное уважение" к возможностям российской разведки, которые представляют "серьезную угрозу" для его страны. Послушать Бреннана, так можно подумать, что специалисты из России, действительно, имеют неограниченные возможности. И способны "назначать" глав государств чуть ли не по всему миру. А может быть, и самого Бреннана завербовали, причем еще в студенческие годы, когда он поступил на работу в ЦРУ? И теперь, находясь на пенсии, он неосторожно решил с помощью комплимента выразить чувство глубокой признательности Москве?

Будь Бреннан птицей поважнее, оппоненты Трампа обязательно организовали бы специальное расследования по поводу его столь странных, и, можно сказать, подрывающих государственные устои высказываний. Но пенсионер, похоже, никому не интересен. Пока для этих целей хватает мужчин и женщин трудоспособного возраста.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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