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Прогулка по-эстонски. Солдаты НАТО заблудились в огороде

11:1926.05.2017
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© Фото : Estonian Defence Forces/ Ardi Hallismaa Учения Весенний шторм-2017 в Эстонии. 23 мая 2017Учения Весенний шторм-2017 в Эстонии. 23 мая 2017
© Фото : Estonian Defence Forces/ Ardi Hallismaa
Учения НАТО в Эстонии – дело государственной важности. Пугать солдат альянса во время этой учебы – чревато. За такое недостойное поведение на собственном огороде одному эстонцу теперь "светит" до пяти лет. "Весенний шторм" налетел!

В храме демократии, если его когда-нибудь воздвигнут, должно быть предусмотрено специальное место, где будут установлены скрижали с выбитыми на них священными правами. И одним из главных там будет, наверняка, право частной собственности. В современном обществе именно оно – основа всех основ и краеугольный камень, именно о нем нам каждый день твердят политики и экономисты. Но, как это часто бывает, об этом и о других правах гордого представителя западной культуры легко произносить многозначительные речи и декларировать их незыблемость с высоких трибун. Гораздо сложнее, когда дело доходит до практического применения. В особенности, если дело касается прав простого человека, а не высокопоставленного чиновника или толстосума.

Американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II
© AP Photo / Rick Bowmer
Весны не будет. В Эстонию вместо уток прилетели F-35

Недавно в Эстонии произошел серьезный конфликт между местным жителем, проживающим в деревушке Охепалу, что в волости Кадрина, и оказавшимися на его земле военнослужащими сил НАТО, принимающими участие в учениях "Весенний шторм". Конечно пути военных, а тем более натовских, "неисповедимы". Да и чувствуют они себя на эстонской земле ну никак не ниже, чем в ранге посланников Всевышнего. Однако право собственности – а земля, по которой они дефилировали, была частным владением –  тоже никто не отменял. А может быть, они там не просто прогуливались, а решили выкопать несколько окопов, или вовсе "стрелялки" между собой и воображаемым противником устроили? История об этом умалчивает. Но на их и, наверное, на свою беду хозяин земли находился неподалеку, и чужие мужики в форме цвета хаки на его земле ему шибко не понравились. Сходил он домой за охотничьим ружьем и с ним в руках отправился к обучающимся военному ремеслу солдатам побеседовать "по-мужски". Вероятно, что-то покричал им по-эстонски, помахал руками, кулак показал для пущего устрашения. А когда и это не подействовало, бабахнул из ружья в воздух, то есть, как это говорят на языке протоколов – сделал предупредительный выстрел. Солдаты, слава богу, отвечать ему не стали, но вызвали полицию, которая и зафиксировала сей инцидент. И хотя в результате никто не пострадал, теперь негостеприимному хозяину грозит реальное тюремное заключение сроком на пять лет. Вывод: твои права, дорогой друг, конечно, священны, но только до определенного предела. Там, где они соприкасаются с правами солдат НАТО, им приходит конец.

Смена командующего батальона саперов Сил обороны Эстонии
© Фото : Силы обороны Эстонии
А что они тут заголяются. Эстония определилась с основными угрозами

Да что тут говорить о несчастном крестьянине. Давеча у нас целого министра с должности в один день уволили только за то, что он на встрече с потенциальными избирателями имел неосторожность сказать, что, мол, не одобряет участия Эстонии в блоке НАТО. Бывший на встрече корреспондент быстренько тиснул статейку-донос, и, как говорится, "разверзлись хляби небесные"! Что тогда началось… Премьер-министр ножками затопал, и остальные члены правительства его тоже поддержали: "а подать этого такого-сякого на ковер!" На ковер подали, устроили выволочку и вышибли из теплого кабинета без выходного пособия. И это всего лишь за слова, всуе затронувшие столь священное понятие, как НАТО! Так что, похоже, я ошибся по поводу строительства "храма демократии". В Эстонии полным ходом идет строительство "храма НАТО". И за любое поругание его заповедей или его служителей будут наказывать так, что мало не покажется. А на алтаре этого "храма" поставят солдатский ботинок, которому будет предписано молиться и целовать его утром, днем и вечером.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

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