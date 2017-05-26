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Саммит НАТО: Трамп указал членам альянса их место

10:5526.05.2017
(обновлено: 10:58 26.05.2017)
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© AP Photo / Matt DunhamПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Черногории Душко Маркович на саммите НАТО в БрюсселеПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Черногории Душко Маркович на саммите НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Matt Dunham
Премьер Черногории после близкого контакта в Брюсселе с президентом США сказал, что инцидент является "безобидной ситуацией". Молодец! Хоть и новичок в НАТО, но сразу выучил назубок натовские правила игры.

В Брюсселе прошел саммит НАТО – один из самых коротких в истории. Обычно они идут два дня, этот продолжался всего шесть часов. Причем половину времени заняла торжественная церемония передачи Бельгией альянсу нового здания штаб-квартиры. И никаких документов по итогам обнародовано не было.

Президент Дональд Трамп в Брюсселе. 25 мая 2017
© AP Photo / Evan Vucci
Политолог: заявление Трампа о России и "угрозах" – уже знакомые игры

Страны альянса договорились об увеличении военных расходов. Они будут обязаны тратить не менее 2% от своего ВВП. Решение принято не без давления со стороны президента США. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, Дональд Трамп "открыто и прямолинейно" потребовал увеличения военных расходов.

Помимо этого НАТО подчинилось требованию США о создании антитеррористической коалиции против ИГ*. Хотя ранее СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщали, что европейские страны, в том числе Франция и Германия, не намерены поддаваться давлению США и активизировать свое участие в борьбе с ИГ*. При этом Столтенберг, по-видимому, понимая настроения Берлина и Парижа, вскользь заметил: "Быть членом коалиции не означает, что НАТО будет участвовать в боевых действиях, однако это мощный сигнал о нашей приверженности делу международной борьбы с терроризмом. НАТО получит возможность участвовать в выработке политических решений".

НАТО смотрит на Восток. Кадры из архива
© РИА Новости
Мнение: от Трампа на саммите НАТО можно "ждать казусов"

Получается, что альянс вместе со Столтенбергом становится "сигнальщиком". Будут махать флажками, передавать приказы Вашингтона. А впередсмотрящим выберут, наверно, Терезу Мэй. Ну, а фамилия капитана этого корабля слишком известна, чтобы ее называть… Смешно все-таки: военный альянс будет заниматься "выработкой политических решений". Нонсенс! Или действительно прав был Талейран, когда говорил, что война – это слишком серьезное дело, чтобы доверять его военным.

Согласно заявлениям Трампа на саммите, одной из главных проблем в мире остается политика Пхеньяна. Поэтому участники альянса договорились в дальнейшем продолжать блокаду Северной Кореи. Обсуждалась и Россия. Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, Россия – крупнейший сосед, и НАТО стремится к лучшим и конструктивным отношениям с Москвой. План в отношении России прежний – два в одном: сдерживание и диалог.  И пообещали продолжить активную поддержку Украины.

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе, Бельгия. 25 мая 2017
© REUTERS / Jonathan Ernst
Саммит 3D. НАТО переходит на новый цифровой формат

Трамп в отношении России был немногословен, сказав лишь, что "НАТО будущего должна сосредоточиться на терроризме и миграции, а также на угрозах со стороны России и с востока и юга".  Некоторые говорят, что Трамп делает резкие антироссийские заявления в угоду своим сильным и многочисленным оппонентам в Вашингтоне. Отчасти это верно. Но все-таки… Никто же всерьез, я надеюсь, в России не думал, что Трамп заделается нашим закадычным другом. С его избранием связывалась лишь робкая надежда, что российско-американские отношения перестанут деградировать, наладится хоть какое-то подобие конструктивного диалога по глобальным проблемам. Тем более, что Трамп – человек экстравагантный (скажем так), но деловой. Саммит НАТО, вон, за шесть часов "отбарабанил". А чего рассусоливать? Ему не до европейских политесов. И, конечно, Трамп не преминул всем членам альянса показать, кто в доме хозяин. Взял, да и по-барски небрежно оттолкнул премьера Черногории, чтобы встать, как всегда, в первом ряду. Душко Маркович потом сказал, что инцидент является "безобидной ситуацией". Молодец! Хоть и новичок в Брюсселе, но  сразу выучил назубок и натовские правила игры, и свое место.

*Террористическая организация запрещена в России

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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