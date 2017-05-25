Дональду Трампу на саммите НАТО одиноко. И вроде бы все есть – и 29 членов альянса, и новенький офис военного блока, и даже неформальное звание "гвоздь программы". А радости нет, и Меланья сбежала… во дворец.

Саммит 3D. НАТО переходит на новый цифровой формат Your browser does not support HTML5 audio

Дональд Трамп сегодня на саммите НАТО хоть и главный гвоздь программы, но не единственный новичок. У британки Терезы Мэй и у совсем еще свеженького француза Эммануэля Макрона – это тоже впервые. Так что, это – саммит трех дебютов. Или, если кратко, то саммит 3D. В каком-то смысле новый цифровой формат альянса. Хотя и не в этом. Поскольку, теперь это 29Ч. То есть членов. Сегодня официально уже и с Черногорией. Мелочь, а приятно. Впрочем, что 3D, что 29Ч, мыслят все одно – плоско. Как ни крути, а самое объемное – это шевелюра нового хозяина Белого Дома.

Он, как матрос, что в каждом порту оставляет невесту, где приземлялся, там и входил в историю. Для Трампа вояж – это время географических открытий. В Саудовской Аравии он открыл финансовый поток – подписал контрактов на рекордные 300 млрд. Затем воздушный путь из Эр-Рияда в Израиль, а там – Стена плача, к которой еще никогда не прикасалась рука президента США. Риму вернул Корсику, любезно пристегнув к Италии этот французский регион на карте своего маршрута. Он и в Брюсселе открывает новое здание штаб-квартиры альянса. Его нога вступит в нее первой.

Ну, или одной из. Врожденная галантность заставит его пропустить вперед Меркель. Она здесь тоже хедлайнер. Только им двоим и дадут вступительное слово. Между прочим, эти 41 гектар, на которых разместился просторный офис из стекла и металла – это самое безопасное расширение НАТО. Расширение НАТО на Брюссель. Ограничивайся блок этим, сколько бед можно было бы избежать. Но несет его нелегкая. В основном, к России. Хотя расширились до ее границ настолько, что им и поговорить сегодня не о чем.

Время саммита сжато до двух часов рабочего ужина. И это с учетом поесть. А так. Ну Ирак с Афганистаном, ну коалиция против ИГИЛ ("Исламское государство, террористическая группировка запрещена в РФ), ну теракт в Манчестере. Об этом, кстати, Мэй с Трампом особо говорить не хочет. Но скажет. Уж очень ее спецслужбы разозлись на американских коллег за то, что те по привычке слили СМИ всю информацию по взрыву. И, что ей Трамп на это возразит? Только то, что его самого тоже сливают. А ведь новая штаб-квартира альянса потому внешне и представляет собой сомкнутые пальцы двух рук, что они символизируют единство. Но, похоже, только внешне.

Их вид, вероятно, повергнет Трампа в уныние. И больше всего он захочет, чтобы это увидела Меланья. Чтобы запомнила, в каком положении должны находиться руки тех, кто обязан демонстрировать крепкий союз. А то уже дважды публично одергивала свою кисть от его ладони. Что уж там меж ними случилось, неизвестно, но для него, может, и не плохо, что хоть пару часов он проведет без жены. С мужиками. Там, правда, еще и Меркель, Мэй и Макрон. Но на вопрос супруги: "а женщины были?", он ответит, что, во-первых, коллеги – это не женщины, а во-вторых, они тоже в брюках – со спины сразу и не поймешь. Короче, повода для ревности не даст.

Тем более что у нее повестка гораздо интересней. Музей дамских сумочек, прием во дворце. Радушие, гостеприимство и, возможно, предательская мысль: лучше бы я поехала одна. А то самого Трампа Брюссель встретил совсем недружелюбно. И ладно, если бы манифестацией – он к этому и в Америке привык. Так еще и лицемерными улыбками на саммите тех, кто с удовольствием примкнул бы к этому протесту. Он-то понимает, что здесь ему совсем не рады. Гвоздь программы – он же может оказаться последним. В крышке гроба. Пусть она и выглядит сцеплением рук. Но, кто смотрит на мир сквозь пальцы, рано или поздно дождется, когда на них повесят бирку.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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