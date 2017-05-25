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Я б русский бы выучил…, или Зачем США язык вероятного противника

17:4925.05.2017
(обновлено: 17:57 25.05.2017)
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© AP Photo / Shakh AivazovВоенные на грузино-американских учениях Достойный партнер, которые проходят на военном аэродроме ВазианиВоенные на грузино-американских учениях Достойный партнер, которые проходят на военном аэродроме Вазиани
© AP Photo / Shakh Aivazov
В США новое поветрие – решили учить русский язык, особенно военные. То ли язык межнационального общения, то ли – вероятного противника. А может они знают про нас тайну, о которой мы не догадываемся?

Жаль, что это сказал Джон Керри. Из уст его бывшего начальника это прозвучало бы, как по писаному. А, если бы лет восемь назад, то и с пользой для дела. Но это позволил себе экс-госсекретарь и то лишь в качестве шутки. У них же теперь в каждой шутке есть доля Трампа. "С этой администрацией в Белом доме нужно купить учебник и учить русский язык", – по-своему передал он слушателям Школы управления имени Джона Кеннеди при Гарвардском университете привет от Владимира Владимировича. Естественно, не Маяковского. Поэта здесь, если и вспоминают, то совсем не в первую очередь. 

Госсекретарь США Джон Керри в Берлине. 5 декабря 2016 год
© AP Photo / Markus Schreiber
Мнение: Керри "передернул", призывая американских студентов учить русский

Хотя, если студенты прислушаются к совету отставного политика и начнут изучать, в том числе и русскую классику, они поймут, почему от Обамы этот совет выглядел бы более органично. Впрочем, ему самому великий и могучий уже ни к чему. Но в Штатах русский становится предметом первой необходимости. И совсем не за то, что на нем разговаривал Ленин. Бойцы Нацгвардии США будут зубрить военную терминологию, культурные особенности и историю России. Подготовку пройдут "Зеленые береты" – элита. Занимаются специфическими операциями и разведкой в тылу врага. 

Пентагон уже объявил набор преподавателей. От них требуется диплом бакалавра и высокие оценки по русскому и английскому языкам. Одно из двух. Или они готовятся нас завоевать, но тогда зачем им русский – истребить нас поголовно, как завещал великий фюрер, и все дела. Или они готовятся к тому, что их завоюем мы, но тогда для начала спросили бы у нас. Иными словами, видимых причин вроде бы, как и нет. Не межнационального же общения ради и постижения загадочной русской души они это затеяли. 

Американские войска специального назначения. Архивное фото
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Мнение: "Зеленых беретов" США будут готовить к подрывной деятельности в РФ

Хотя небесполезное занятие. Например, чтобы приблизить военные учения в Германии к реальности, янки набирали русскоговорящих статистов. Те изображали местное население. Так на них можно будет сэкономить, коль речью вероятного противника овладеют свои. А еще можно сэкономить на учителях. Подойдет ранний Шварценеггер. В его фильмах – весь  необходимый набор русских слов. С правильным американским произношением. Но им, видимо, этого мало. Курс обучения рассчитан на месяц-полтора. Язык, традиции, история… Это же ликбез для гастарбайтеров. Вот им к кому. Те доступно объяснят, как добиться успеха в России, чтобы не депортировали. 

В любом случае, лишними эти знания не будут. Они хотя бы поймут, как на Руси воспринимают их маневры. Они же только "in English" звучат угрожающе. А переведи – совсем иной смысл. Другое дело – у нас. "Запад- 2017". И все. Без лишних слов и толкований. Коротко и страшно. А у них? Скажем, "Балтийская крепость". Для них – масштабные морские учения. Для нас – "Рижский бальзам". Выпили и забыли. И что это за крепость, если мы даже чистый спирт "не могём, а могем". Или "Арктический вызов". Там еще морпехи США замерзли. Вызвали бы нас. Приехали бы и налили, в смысле, согрели. Хотя нет. То, что мы "могем", для них – смерть.  

Морпехи из Южной Кореи и США во время совместных тренировок в Южной Корее
© AP Photo / Lee Jin-man
Хорошие они ребята. Но не викинги. Морпехи США замерзли у границ России

Кстати, о ней. Курс русского языка – это же сокращенно "КРЯ". Времени, отведенного на него, вполне хватит, чтобы "крякнуть". Но, чтобы понять этот глагол в нужном контексте – вряд ли. Поэтому, чтобы постичь Россию, им хватило бы ее истории. Все остальное тоже, конечно, полезно для общего развития. Но, если не усвоят историю, оно быстро закончится. А Владимир Владимирович, тот, что Маяковский, и сейчас в Америке был бы актуален. 

"Я смотрю, и злость меня берет на укрывшихся за каменный фасад. 

Я стремился за семь тысяч верст вперед, а приехал на семь лет назад".

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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