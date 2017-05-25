Модный приговор. Киев втащил украинский язык на мировой "подиум"

Украинские власти оказались еще и "знатными" модельерами. Они взяли и ввели моду, причем во всем мире, на украинский язык и культуру. Беда только в одном – мода приходит и уходит, а остается только то, что реально востребовано людьми.

"Сегодня украинский язык и культура снова становятся модными, заметными, востребованными в мире". Так премьер Украины Владимир Гройсман подвел итог веков украинского культурного развития. Века, разумеется, были темными. Виной тому – "российская колонизация".

Все эти "обороты речи" содержатся в поздравлении граждан незалежной с Днем славянской письменности и культуры. И красуется оно не где-то там, на личных страничках в соцсетях, а на сайте правительства. Следовательно, сообщение высокой государственной важности. Как, собственно, все, что в последнее время исходит от украинских правительственных мужей, а также гремит из Верховной рады.

Свежий пример – принятый законопроект о введении обязательной 75-процентной квоты на телевизионное вещание на украинском языке. Не сказать, чтобы ему массово аплодировали: и в Раде были несогласные, и за ее пределами. Были и такие, как депутат Мосийчук. Он считает, что надо оставить немножко русского в эфире, но только для того, чтобы напрямую общаться с жителями непокорного Донбасса. За образец он взял… Гитлера, который, как сказал Мосийчук, "обращался не на немецком, а на украинском к нашим прадедам и дедам".

Еще при ранневесенней разработке законопроекта он вызвал возмущение болгарской, венгерской и польской общин Украины, им план увеличения объема украинского вещания показался возмутительным. Но другого пути у Гройсмана сотоварищи нет, потому что без подобных мер будет незаметен "интеллектуальный подвиг" украинцев, которые "дали толчок для дальнейшего развития своей культуры и словесности".

Примечательнее всего в этом "вообщеговорении" то, что никто не требует никаких доказательств. Вот, скажем, что за толчок имеется в виду, который так помог двинуть украинскую культуру? Ничего, кроме выталкивания всего российского из культурного ресурса Украины, не просматривается. Зато как без него, "всего российского", украинское-то заиграло – стало вдруг крупным, величественным! Особенно, если фоном подложить "века притеснения" со стороны русских, о которых правительственный сайт сообщает всему миру: а вы бы так смогли? Тут и загордиться недолго: раньше тебя никто не замечал (разумеется, из-под "русской пяты" или как там еще в Киеве выражаются), а теперь ты – модный и востребованный. Причем "снова". Хочется спросить, а когда в первый раз была мода на украинское? Уж не во времена ли советской украинизации Украины?

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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