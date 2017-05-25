Опять по шпалам. Киев хочет закрыть железнодорожное сообщение с Россией

О планах Украины прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией СМИ узнали от информированных источников. В "Укрзализныце" говорят, мол, знать ничего не знаем. А что они еще могут сказать? Украинская власть, как известно, креативна.

Украина с 1 июля может прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Об этом пишут СМИ со ссылкой на информированные источники в Киеве. Предлогом для такого решения называется нежелание РЖД прекратить пассажирские перевозки из Донбасса. Сейчас из Донецка в Таганрог ходит электричка. Грузовые перевозки из России киевские власти отменили еще на прошлой неделе – вместе с блокировкой российских интернет-ресурсов и соцсетей.

В "Укрзализныце", самостийном аналоге РЖД, от комментариев отказываются. Мол, знать ничего не знаем, и ведать не ведаем. Дескать, никакого решения пока нет. А что они еще могут сказать? Говорят, что за запрет выступают секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Рады Андрей Парубий. И вроде бы их может поддержать и Петр Порошенко. Так ли? Сказать трудно. Тут все зависит от того, какие на сей раз тайные знаки увидит президент в западном астрале. Но, с другой стороны, знаки знаками, но даже в Раде многих охватывают сомнения: а надо ли? Потому что, в первую очередь, железнодорожный "тупик" создаст проблемы двум миллионам украинцев, работающим в России. Не по шпалам же им идти с территории незалежной до ближайшей станции в России! Представляю картину: четыре миллиона ног, с чертыханием и одышкой, топают в ночи, озаряемые славным украинским месяцем, в сторону холодного севера…

Но и это еще не все. В Киеве умеют не только радоваться, но и умеют радовать. Накануне украинские СМИ выдали новость, что министерство инфраструктуры обсуждает планы по переводу всех железнодорожных путей на европейскую колею. И, дескать, в этом Украине поможет Европа, точнее – Франция. На Украине колея, как и в России – 1 метр 52 см. В Европе – 1 метр 43 с половиной см. Всего каких-то восемь с половиной сантиметров… Но они стоят десятки миллиардов!.. Поэтому сразу охватывают сомнения: а найдет ли Киев под этот "громадяньский" проект каких-никаких инвесторов? Действительно, сомнительно. Хотя бы просто потому, что в бизнесе главными мерилами действий все-таки являются не прекраснодушные заявления политиканов, а житейская логика и трезвый расчет. Так вот. Железнодорожная сеть Украины – одна из крупнейших в мире. Примерно 22 тысячи километров – больше чем в Польше или Британии.

Поедем, вернее уже пойдем, дальше. В среднем строительство одного километра железных дорог обходится в 2-3 млн долларов. Это значит, что на замену всей украинской сети потребуется порядка 50 млрд долларов. Таких денег никто не даст. А своих нет. Причем, это только рельсы и шпалы. А для функционирования новой дороги придется еще много чего менять и в инфраструктуре. Поэтому, думается, на границе Украины с Евросоюзом еще долго будут просто менять колесные пары – так гораздо дешевле…

Когда замечательные военные инженеры Павел Петрович Мельников и Николай Осипович Крафт проектировали железную дорогу Санкт-Петербург – Москва, им в голову не приходило, что потом из-за восьми с половиной сантиметров выйдет большой сыр-бор. Некоторые говорят, что русские колею сделали шире из военных соображений. Дескать, чтоб затруднить супостатам переброску войск и снабжения. Конечно, это очевидная глупость. В те времена еще даже не были решены все технические вопросы железнодорожного транспорта, будущее этой отрасли было покрыто туманами. Поэтому, конечно, в данном случае главную роль сыграло не желание усложнить врагам жизнь, а рациональный расчет. Между двумя столицами местность болотистая, под ногами так и трясется. Поэтому и была выбрана колея шире европейского стандарта (хотя тогда такового и в заводе не было) – для лучшей устойчивости паровоза и подвижного состава, для предотвращения их опрокидывания.

Впрочем, киевские власти не очень заботит научно-технический прогресс. Поэтому перспектива, прямо скажем, невеселая. Пойдем с котомкой за плечами. Или поедем на возу. Зато тихо, спокойно, без всяких там железнодорожных катастроф. А там, глядишь, и о лучинушке вспомним. А что? Власть в Киеве креативная, а денег на заморский уголь нет. Недаром мэр Киева уже призвал горожан готовиться к земле. Сказал афористично, образно, на зависть всем ораторам древности, цицеронам всяким: "Каждого из киевлян я прошу с пониманием… к этой проблеме, и просил бы также всех киевлян… точно также с особым… с особым… составляющей обратиться к проблеме теплосбережения… подготовки к земле".

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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