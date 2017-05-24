Накоротке. Президенты Путин и Дутерте показали, как надо

Владимир Путин и Родриго Дутерте успели сказать друг другу о главном. На короткой дистанции и на короткое время. Они показали миру, как надо, когда давно пора. Маневр, достойный учебника по дипломатии.

Само собой, от них ждали другого. И не 23 мая, ближе к полуночи, а 25-го днем. Рассчитывали, что будет гораздо веселее и эмоциональнее. Как они умеют. Готовились записывать новые максимы, читать по губам, смеяться в голос. Оба – неиссякаемые источники праздника для журналистов. Настоящее пиршество политической фразеологии. Но, наверное, это было бы слишком просто и предсказуемо, получись у них все, как планировали. Боевики, присягнувшие ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России), похоже, ждали, когда Дутерте из Филиппин уедет. Но своей вылазкой в провинции Минданао они придали встрече президентов такой драматический смысл, о котором ни один сценарист не догадался бы.

А если бы догадался, это сочли бы явным перебором с художественным вымыслом и надуманными сюжетными линиями, призванными лучше раскрыть характеры главных героев. Хотя Родриго Дутерте что раскрывать. Он уже как открытая книга. Афоризмов. Человек – приключение. Наверняка, не раз прокручивая этот разговор в мыслях, он, конечно, начинал его не так. Однако "извините, я должен уехать" – это первое, что он сказал Путину. Мог бы, пожалуй, для красоты слога добавить: мол, как бы Москва ни манила, а не Манила. Объявить в своей стране военное положение тут можно, но вот исправить его отсюда не получится.

Но он даже не стал декламировать Путину то, что специально для него репетировал. "Нас трое против всей планеты: Китай, Россия и Филиппины. Иного пути нет", – отрабатывал он домашнюю заготовку на журналистах. Впрочем, в сложившихся обстоятельствах и она прозвучала бы лирическим отступлением. А отступать – это не про него. Поэтому домой, на войну, отбивать у террористов землю. И Путин одобрительно кивнул. Сказал, что он это понимает. Он бы не понял, останься Дутерте в России. А ведь они, по сути, друг друга не знают. Встречались как-то в прошлом ноябре в Перу на саммите АТЭС. Но сейчас у них сложилось, как у давних знакомых.

Накоротке. Это же не только когда времени в обрез, но и об отношениях, которые позволяют даже в цейтноте успеть все. Это, собственно, и есть "оперативное взаимодействие". Они показали миру, как надо, когда давно пора. Потому что каждый знает свой маневр. Дутерте знал, что именно он попросит. Путин знал, что именно ему он не откажет. Нападение боевиков на Минданао – это лишний аргумент. Но это наглядная и, увы, кровавая иллюстрация к тому, зачем Филиппинам необходимо современное российское вооружение.

И можно больше ничего не говорить. Просто оставить в Москве министров и специалистов для составления и заключения контрактов. Почему-то кажется, что свою главную задачу в России Родриго Дутерте решить успел.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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