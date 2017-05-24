Проект бюджета? Это к импичменту! Противники Трампа оживились

Проект бюджета на следующий финансовый год, предложенный администрацией США, называют революционным. Может, так оно и есть – но контрреволюция уже наготове.

Бюджет раздора. Истеблишмент США раскритиковал бюджет на 2018 год, предложенный администрацией Трампа. Документ предполагает революционные сокращения соцрасходов, увеличение трат на оборонку и урезание на треть бюджета госдепартамента. Последнее в конгрессе назвали угрозой нацбезопасности. А Хиллари Клинтон обвинила Трампа в жестокости по отношению к инвалидам, детям и пожилым людям. Ведь под нож попали программы помощи малоимущим. Это продовольственные карточки для бедных, медицинское обслуживание тех, кто не может позволить себе страховку, субсидии фермерам и льготы для выпускников ВУЗов. И здесь у противников Трампа сильная позиция. Ведь огромная страна – это не его очередная фирма. Поэтому примерять бизнес-план и эффективность расходов на экономику государства – идея болезненная. У государства в отличие от компании есть обязательство обеспечивать тех, кто себе помочь не может.

С другой стороны, у революционного проекта бюджета есть и большая поддержка, что подтверждают результаты выборов. По сути, Трамп всего лишь придерживается своих предвыборных обещаний. И вместо привычной рыбы президент предлагает малоимущим удочку. Хочешь жить хорошо – изволь трудиться. Слишком много граждан страны привыкли к беззаботной жизни на хорошие соцпособия, буквально подсели на эту бесплатную иглу. И настала пора с нее слезать. Сделать это будет непросто, но сделать это нужно. Белый дом предлагает и уникальный рецепт лечения такой зависимости. В проекте предусмотрено двукратное снижение налоговой нагрузки на бизнес, в том числе и на малый. Это создаст новые рабочие места и стимулирует возвращение производств из развивающихся стран на родину.

Правда, вероятность принятия проекта бюджета в нынешнем варианте практически сведена к нулю. Это скорее – идеальная картинка, которую представила команда президента. А утверждать ее конгрессу США. При этом в финале документ может измениться до неузнаваемости. Но здесь интересен сам процесс. Регулярные "бодания" между президентом и конгрессом – это своеобразная американская традиция. И трамповская "борьба с ленью" может привести к очередному "шатдауну", как было при Обаме. А там – или поиск компромисса между либералами и консерваторами, либо нокдаун уже самому Трампу. Слухи о вероятности импичмента появляются все чаще. А непопулярные меры вряд ли вызовут у американцев поддержку. За исключением тех, кто много работает и кому надоело кормить остальных. Таких по результатам выборов в стране было очень немало, но противники нынешнего хозяина Овального кабинета вряд ли упустят шанс шатнуть его стул – даже при помощи меньшинства. Хотя, глядя на падающий рейтинг популярности Трампа на своем посту, маятник может качнуться и совсем в другую сторону.

Автор Татьяна Голованова, радио Sputnik

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