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Трамп, покайся! Формула успеха от сенатора Маккейна

14:4524.05.2017
(обновлено: 14:46 24.05.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСенаторы США Крис Мерфи и Джон Маккейн на акции сторонников евроинтеграции Украины День достоинстваСенаторы США Крис Мерфи и Джон Маккейн на акции сторонников евроинтеграции Украины День достоинства
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сенатора Маккейна запомнят надолго. Политик из него получился незавидный, а вот шоумен от политики – вполне. Ему-таки удалось "связать" Трампа и Россию. Да еще как.

Умеют все-таки американцы из всего сделать шоу! Они могут разрекламировать самый непопулярный товар, сделать его узнаваемым по всему миру. Здесь в ход идет и антиреклама. И не только в быту, но и в политике. Причем негатив становится позитивом и приносит реальные дивиденды. Скажем, кто бы сейчас знал в мире сенатора Джона Маккейна, если бы не его яркие русофобские спичи или ставшие традиционными нападки на Дональда Трампа? Да никто бы не знал. А сейчас за его заявлениями следят многие по миру. Словно Маккейн – какая-то суперпопулярная мегазвезда шоу-бизнеса. Ну, как в свое время Мадонна или Майкл Джексон. Думается даже, что Маккейн в плане популярности даст Мадонне десять очков форы.

Последнее выступление Маккейна вообще напоминало то ли какие-то радения секты хлыстов, то ли проповеди Секо Асахары из подзабытой "Аум Синрике" (террористическая организация, запрещенная в России – ред.). Сенатор призвал Дональда Трампа покаяться. И вовсе не фигурально. А так и сказал: дескать, в случае, если для победы на президентских выборах Трамп прибегнул к помощи России, то президент должен повиниться перед американцами. Дословно: "Выкладывай все и, если нужно, извинись. Американцы умеют прощать".

Американский сенатор Джон Маккейн
© AFP 2017 / Mandel Ngan
Американист о словах Маккейна: он говорит одно, а имеет в виду другое

"Покайтесь в своих грехах публично!". Нет, это уже не Маккейн. Так проповедовал уже другой, но тоже довольно известный персонаж – отец Федор из романа "Двенадцать стульев", когда его, хохочущего, везли в психиатрическую лечебницу…

Но я не зря начал разговор с рекламы и антирекламы. Маккейн, в определенном смысле – рупор Капитолия, одно из его самых узнаваемых лиц. Схема его антирекламы проста: Трамп – выборы – вмешательство России. Трамп, с импичментом или без, через несколько лет позабудется. Выборы будут другие. А в "сухом" остатке останется "вмешательство России". Забудутся обстоятельства, но то, что "Россия – главный враг Америки", останется.

Вот, например, Сталин. Кто сейчас вспомнит, что Черчилль и Рузвельт буквально увивались вокруг него, особенно когда стало ясно, что войну СССР выиграет? Чуть ли не говорили "чего изволите". Это умышленно "забылось", вычеркнуто из памяти западного обывателя, как  вычеркнут провал Хиллари Клинтон на выборах или пробирку Колина Пауэлла. И теперь в "сухом" остатке: "при чем тут Сталин и русская армия?". Американцы разгромили Гитлера, вынеся на своих плечах всю тяжесть боев с фашистскими войсками. Примитивно? А реклама – она вся довольно примитивная. А ведь еще существует скрытая реклама, скажем, product placement. Говорят, что и его изобрели американцы. Дескать, все началось с мультяшного морячка Попая, беззастенчиво рекламировавшего консервированный шпинат. И ведь поверят! 

Сенатор США Джон Маккейн. 2015 год
© AP Photo / Andrew Harnik
"Флажки для Трампа": недруги России расставили президентские ловушки

Хотя, скажем, в России печатная реклама появилась еще в начале ХVIII века в "Ведомостях" Петра I. Во Франции – еще раньше. А знаменитый водочник Петр Арсеньевич Смирнов, когда только-только открыл дело, рекламировал свою продукцию так. Приходил в какой-нибудь трактир и заказывал себе "Столовое вино № 21" или "Нежинскую рябину" завода Петра Смирнова. Трактирщик недоуменно хлопал глазами и говорил, что даже не слыхивал таких названий. Смирнов тогда устраивал форменный и шумный скандал, который привлекал внимание всех обедающих. И будьте уверены – на следующий день в этом трактире уже были в меню смирновские водки. А свидетели скандала заказывали эту водку, чтобы понять, из-за чего, собственно, весь сыр-бор вышел. Вот вам и product placement от Смирнова! 

А реклама от Маккейна, пожалуй, еще похлеще будет. Она вполне может отравить отношения не одному поколению российских и американских политиков, да и простых граждан. И уже никто не вспомнит, что процесс возможного налаживания отношений был испорчен призывами к покаянию. Причем отнюдь не из уст безгрешного пастора-миротворца…

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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