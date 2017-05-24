"Новый" Дутерте. О чем президент Филиппин просил Путина

Во время визита в Москву Родриго Дутерте мы увидели не "задиристого парня", а гражданина своей страны, который всем сердцем болеет за то, что там происходит. И понимает, что в такой ситуации должен говорить обо всем открыто.

У президента Филиппин Родриго Дутерте были большие планы и надежды на поездку в Москву. Но едва начавшийся визит пришлось срочно завершить: в одной из провинций страны идут бои с группировкой ИГ(запрещенной в России), там гибнут люди, и президент посчитал, что должен быть со своим народом. Поэтому встречу на высшем уровне, которая была запланирована на четверг, провели в экстренном режиме во вторник вечером, почти ночью: Владимир Путин поехал в Кремль сразу из аэропорта, только вернувшись из Краснодара. И выразил надежду, что этих немногих минут, оставшихся до отъезда его филиппинского коллеги, хватит, чтобы обсудить ситуацию и двусторонние отношения.

К тому же к встрече серьезно готовились, разработали целый пакет документов. Этот труд не пропадет, подписание и вся программа министров, которые продолжают работать в Москве, остаются без изменений.

Несмотря на тяжелую ситуацию и на то, как подавлен был Родриго Дутерте, двусторонние отношения волновали его не в последнюю очередь. Свою речь он начал с благодарности и извинений за спешку. Не скрываясь за абстрактными формулировками, говорил, что приехал за поддержкой и помощью. Без обиняков заявил, что хочет покупать российское оружие, так необходимое в борьбе с террористами. И предложил дружбу.

Казалось бы, этот человек, который не лезет за словом в карман, который может послать куда угодно кого угодно, не обращая внимания на статусы, уже не может ничем удивить. Но на встрече с Путиным не было того "задиристого парня" – там был гражданин своей страны, который всем сердцем болеет за то, что там происходит, и понимает, что в такой ситуации должен просить о помощи.

Встречи на высшем уровне – это всегда полезно и ценно, даже если кроме протокольного рукопожатия ничего и не произошло. Но когда такой прямолинейный и искренний человек, даже экстренно завершая визит, все же до последнего ждет, когда прилетит Путин, – это о многом говорит.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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