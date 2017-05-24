Любовь Евросоюза и Украины: за деньги, но с обманом

Не успела Украина отпраздновать ввод безвизового режима, как выяснилось, что некоторым дорога в Европу заказана не в том смысле. В ЕС создаются "черные" списки граждан незалежной, в особенности гражданок.

Иногда процесс оказывается важнее самой цели. Именно так, похоже, получилось на Украине с "безвизом". Вот уже он есть. Просить, кроме извечной борьбы с коррупцией, больше нечего, а дальнейших инструкций-то нет. Что теперь делать? Ехать в Европу работать не получится – "безвиз" этого не допускает. Ехать отдыхать? Сначала бы с долгами по коммуналке разобраться.

Да и не всем в ЕС будут рады. Там уже создают "черные" списки украинок, которые, даже не побывав в Европе, успели кому-то там насолить. Дорогу к светлому будущему и европейскому замужеству они закрыли себе сами, когда решили подзаработать. Видимо, на тот же билет до Германии – обычным интернет-вымогательством.

Помогла им в этом неосведомленность западной публики о том, что происходит на Украине. Добросердечные женихи охотно верят в истории своих восточноевропейских невест и сочувствуют жительницам Харькова, который, оказывается, обстреливают, а девушек там заставляют работать за еду.

Но одними только добрыми словами страдалицам не помочь, поэтому чувствительные европейцы высылают на Украину деньги. Расценки на общение с мошенницами разные – от 300 до 2,5 тысячи евро. Схема стара, как интернет, и совершенно непонятно, почему граждане ЕС продолжают так легко на это "покупаться". Наверное, и правда не последнюю роль играет новостной фон, который обрамляет Украину в западных СМИ. Все знают, что там все плохо, но никто толком не может понять, что, где и почему.

Когда понимание все же приходит, некоторые обманутые женихи идут в полицию, а их подруги по переписке пополняют "черные списки" международных брачных агентств. А те, у кого уже есть печальный опыт, выпускают подробные инструкции "как не стать жертвой украинки".

В общем, вряд ли в обозримом будущем украинцев, а тем более украинок, будут ждать в Европе с распростертыми объятиями. Мало ли, вдруг между делом и кошелек стащат.

Так что, пока из граждан Украины цивильные туристы так себе. В соцсетях шутят, что даже львовский мусор путешествует больше. После сильных дождей город затопило, и по его улицам поплыли отходы, на которые тут же сбежались крысы. Пользователи пишут, что, видимо, Янукович раньше воровал мусор во Львове, потому что такого не случалось. А Порошенко, очевидно, справился с этой коррупционной схемой, теперь все отходы остаются на месте. Ну, хоть в чем-то успехи.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!