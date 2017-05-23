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Дом, который построил Уго. В Венесуэле уничтожают память о Чавесе

18:2223.05.2017
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас МадуроПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Мадуро, конечно, не ангел. И он даже не Чавес. Но его вынуждают защищаться. Всеми доступными и, как ему кажется, законными способами. И он хотя бы знает, во имя чего.

Дом, который построил Уго. В Венесуэле уничтожают память о Чавесе
Может быть, в глобально-культурном смысле это нельзя поставить в один ряд с варварством террористов. Уничтожение талибами статуи Будды в Афганистане или более свежие примеры войны с мировым наследием от ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ) – это все-таки потери общечеловеческого масштаба. Но, во-первых, это тоже вандализм и отъявленная склонность к разрушению, как едва ли не главные характеристики протеста. Во-вторых, для Венесуэлы и это – посягательство на святое. По крайней мере, для той ее части, что теперь еще острее жалеет о том, что "Чавеса на них нет". Ведь теперь нет и его дома. 

Враги сожгли родную хату. Город Сабанета – в некотором роде местный Симбирск. Здесь родился и вырос. И если из этого строения еще не сделали музей, то только потому, что руки у властей не дошли. Они практически все это время, что страна без команданте, заняты ее усмирением. А сейчас местами уже и с применением оружия. Причем с обеих сторон. Во всяком случае, в окружении Николаса Мадуро не сомневаются, что на мятежников работают снайперы. Поэтому пулю в того самого 19-летнего парня, что погиб в ходе беспорядков в штате Баринас, мог выпустить кто угодно. 

Но бунтовщики обвинили правительственные силы и устроили в отместку им самосуд родовому гнезду Уго Чавеса, попутно разгромив в той же Сабанете отделение правящей Единой соцпартии и представительство национального избирательного совета. Желание разобраться с вождем "боливарианской революции" посмертно и предметно у них появилось едва ли не с первых дней активного противостояния. Но только 5 мая оно материализовалось. И можно было догадаться, что на статуе экс-президента в штате Сулия – это на северо-западе – они лишь размялись: памятник  свалили, а затем сожгли. 

Столкновения демонстрантов с сотрудниками полиции в Каракасе, Венесуэла
© AP Photo / Fernando Llano
На все сто. В Венесуэле за местный "Майдан" начали играть снайперы

Сейчас это обретает признаки, как бы это назвали в Киеве, "дечаветизации". И это они еще не захватили власть. Но это уже не предчувствия гражданской войны. Это ее последствия. Здесь воюют с начала апреля. После решения Верховного суда Венесуэлы ограничить полномочия оппозиционной национальной ассамблеи. Его, правда, быстро отменили. Но было поздно. Такими поводами не разбрасываются. Тем более что после объявления Мадуро о созыве учредительного собрания, появилась возможность их "освежить". Противники президента обвинили его в попытке изменить конституцию. 

Хотя, в принципе, инициировать это – его право. Особенно, когда вокруг такое. Столкновения с полицией, массовые беспорядки, нападения "мирных демонстрантов" на общественный транспорт, рынки и даже детскую больницу, которую пришлось эвакуировать. Уже и мародерство, как верный спутник стихийного бедствия. Мадуро, конечно, не ангел. И он даже не Чавес. Но его вынуждают защищаться. Всеми доступными и, как ему кажется, законными способами. И он хотя бы знает, во имя чего. Оппозиция же, как назвал ее один из местных политологов – это толпа без смысла и идеологии. Для нее переворот – это самоцель. 

Полсотни человек погибли, около тысячи получили ранения. И счет открыт. И он в любом случае не в пользу Венесуэлы. Иными словами, горит дом, который построил Уго. И это совсем не только о его малой родине.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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