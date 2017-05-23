"Мне Дональд друг, но…". Родриго Дутерте впервые проснулся в Москве

А ведь "непотопляемый авианосец США". Так называли Филиппины до Дутерте. И не то чтобы он вовсе решил сменить курс. Он ищет разнообразия. А его заявление перед вылетом в Россию, что с "Вашингтоном пора распрощаться" – маленькая филиппинская хитрость.

Родриго Дутерте сегодня проснулся другим человеком. Потому что "утро красит нежным светом" – это не только про стены древнего Кремля, но и про того, кто собирается впервые в него войти. Одно лишь желание сделать это уже оказало на "анфан террибль" мировой политики такое эмоциональное воздействие, что он стал как будто сдержанней и начал делать паузы в словах. Автор таких хитов как "Я сказал себе, что Пан Ги Мун – дурак", "Я прокляну тебя, Обама, сукин сын", "Я говорю ЕС: "идите к черту!"" – он не наступил на горло собственной песне. Просто перед поездкой в Россию ему пришлось вспомнить все самые приятные выражения в своем репертуаре.

Хотя, потому его и заметили в этой самой мировой политике, что "анфан террибль". Впрочем, их таких теперь двое. А коль одноименные заряды отталкиваются, его и потянуло совсем в другую сторону. В утешение он назвал Трампа другом. Как Платона. "Мне Дональд друг, но еду я в Россию". Отказался принять приглашение Белого дома. Мне, сказал, вначале к Путину, а потом посмотрим. А потом посмотрел и снова сказал, что "россияне сообразительнее и щедрее американцев". И это до Путина. "Когда Россия продает оружие, она не навязывает условий. Вам нужно? Берите", – закинул Дутерте удочку своего интереса к продукции российского ВПК.

А ведь "непотопляемый авианосец США". Так называли его страну до него. И не то чтобы он совсем решил сменить курс, но следовать в фарватере лишь одной супердержавы уже не хочет. Он ищет разнообразия. А его заявление перед вылетом в Россию о том, что с "Вашингтоном пора распрощаться", – это маленькая филиппинская хитрость. Она, как и его непереводимая филиппинская лексика, лишь для того, чтобы на это обратили внимание и сделали правильные выводы. Прежде всего, в Вашингтоне.

А Москве, в принципе, многого от Дутерте не надо. Предпочел Трампу Путина, ну и молодец. А так – всего 226 млн долларов взаимной торговли. Товарооборот – это общее место любого протокольного вступления к переговорам на высшем уровне – никакой. Так это значит, что обойдутся без предисловий. Сразу к делу. Родриго знает, чего хочет. Инвестиции в добычу нефти на Филиппинах, высокоточные ракеты, стрелковое оружие, вертолеты и небольшие самолеты. Но это все потом. 25 числа.

А сегодня – освоиться, акклиматизироваться и перевести часы, чтобы можно было сказать, что президенты их сверили. Хотя он и у себя дома доказал, что "наш человек". Он нам как отец родной. В смысле, Бени Крика. Мендель Крик. Тоже среди биндюжников прослыл бы грубияном. Впрочем, у нас о Западе, Евросоюзе и Обаме говорят примерно так же. Правда, чаще непублично и с удовольствием после третьей.

Но принимают Родриго в Кремле, понятно, не за это. Если бы в Кремле принимали только за это, там побывало бы все взрослое население страны. Во всяком случае, мужское. Но там будет Дутерте. И он точно что-нибудь у нас пополнит. Если сразу и не арсенал, то, как минимум, боевой лексикон. Сергей Лавров, если что, даст списать "пару ласковых". Эти два его "волшебных" слова. Таких в репертуаре президента Филиппин еще не было. А судя по всему, они ему не помешают. Тем более что после встречи с Путиным количество его недоброжелателей явно не уменьшится.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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