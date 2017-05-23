Украина и НАТО: 15 лет как "без пяти минут свои"

В последние годы население Украины пытаются убедить, что счастливое натовское будущее их страны – уже почти реальность. Осталось сделать буквально пару шажков.

Это просто юбилей какой-то! Впрочем, скорее "недоюбилей". 15 лет – дата, конечно, заметная, но не круглая. 23 мая 2002 года Украина под руководством Леонида Кучмы официально заявила о намерении вступить в НАТО. Одновременно Киев не брезговал пользоваться щедрыми российскими преференциями, зная, как к подобному процессу относится Москва. Украинское руководство, если присмотреться, причем даже поверхностно, вообще проявляло удивительную гибкость, играя на противоречиях России и Запада себе в профит. Можно сказать, стаю собак на этом деле съело. И только Янукович поперхнулся.

На протяжении 15 лет Украина при разном начальстве демонстрировала разные тренды в отношениях с альянсом. В 2006 году при Викторе Ющенко была создана Межведомственная комиссия по подготовке Украины к вступлению в НАТО и национальный центр по вопросам евроатлантической интеграции. Через четыре года уже упомянутым Януковичем она была упразднена. Но сколько вокруг этой темы было разговоров. Сколько копий сломано, сколько нарисовано радужных перспектив. Особенно в последние три года, когда население Украины пытаются убедить, что счастливое натовское будущее их страны – уже почти реальность. Осталось сделать буквально пару шажков. При этом страна сохраняла и сохраняет до сих пор внеблоковый статус. И это просто блестящая возможность для пиара разнообразных политиков, включая Петра Порошенко, периодически поднимающих вопрос о всенародном референдуме по такой животрепещущей проблеме. Вот только не проводится такой референдум по одной простой причине: нет уверенности в его благоприятном для официального Киева исходе.

Да и все существовавшие ранее проблемы остались: для перевода армии на натовские стандарты требуются долгие годы и десятки миллиардов долларов. Этих денег у Украины, разумеется, нет. А Запад, разумеется, их не даст. Более того, в 2014 году, как хорошо известно, усилиями Киева добавилась новая проблема – Донбасс. Принимать в "дружную семью" нового члена с неурегулированным территориальным спором Брюссель не решается. И не решится. Никому не хочется взваливать на себя коллективную ношу противостояния, педалируемого Киевом. Слишком опасно. Ограничиваются усилением так называемого восточного фланга в лице государств, уже входящих в военный блок. А потому руководство НАТО неоднократно открыто заявляло, что членство незалежной в альянсе – весьма отдаленная перспектива. А теперь еще Вашингтон – первая скрипка в этом оркестре – заменит бесплатную военную помощь Киеву кредитами. Что еще больше закабалит Украину, как пить дать. Сколько бы ее начальство ни надувало щеки, что, мол, Запад нам поможет. Дескать, мы без пяти минут "свои".

Как и любая крупная международная структура, Североатлантический альянс нуждается в развитии как залоге существования. В данном случае развитие – это расширение влияния, включение в свои ряды новых стран. Полноправным членом НАТО в самое ближайшее время станет Черногория. Но этот процесс радикально разделил общество в балканской стране, имеющей давние связи с Россией. Никакого восторга у огромной части ее населения подобная перспектива не вызывает. И это мягко говоря. А вот в Словакии, к примеру, собрано уже почти 200 тысяч подписей под петицией, призывающей правительство организовать референдум по выходу страны из НАТО. Согласно конституции, для его проведения необходимо 350 тысяч подписей. Если продолжать такими же темпами – теоретически Словакия может покинуть альянс. Если власть прислушается к людям. И это будет опаснейшим для НАТО прецедентом.

Кстати, президент соседней Чехии Милош Земан ранее также призывал провести аналогичный референдум. И по ряду опросов порядка 60% граждан этой страны может высказаться за ее выход из блока. В таких неустойчивых условиях, конечно, отчаянные головы в НАТО готовы ратовать за предоставление Украине – за неимением других, более комфортных вариантов – натовского статуса. Но риски здесь столь велики, что реальную ответственность за подобное решение на себя никто не возьмет. Продолжат кормить Киев обещаниями и живописать лучезарное будущее, которое вот-вот настанет. В отличие от денег, на слова Запад не скупится.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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