США
23.0523 мая14:31МСК
USD56.56+0.06
EUR63.62+0.45
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Украина и НАТО: 15 лет как "без пяти минут свои"

14:2623.05.2017
(обновлено: 14:29 23.05.2017)
0190
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкКоробки с подписями украинцев в поддержку проведения референдума о вступлении Украины в НАТОКоробки с подписями украинцев в поддержку проведения референдума о вступлении Украины в НАТО
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В последние годы население Украины пытаются убедить, что счастливое натовское будущее их страны – уже почти реальность. Осталось сделать буквально пару шажков.

Это просто юбилей какой-то! Впрочем, скорее "недоюбилей". 15 лет – дата, конечно, заметная, но не круглая. 23 мая 2002 года Украина под руководством Леонида Кучмы официально заявила о намерении вступить в НАТО. Одновременно Киев не брезговал пользоваться щедрыми российскими преференциями, зная, как к подобному процессу относится Москва. Украинское руководство, если присмотреться, причем даже поверхностно, вообще проявляло удивительную гибкость, играя на противоречиях России и Запада себе в профит. Можно сказать, стаю собак на этом деле съело. И только Янукович поперхнулся. 

Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© РИА Новости / Михаил Палинчак
Перейти в фотобанк
Мнение: на Западе опасаются принимать Украину в НАТО

На протяжении 15 лет Украина при разном начальстве демонстрировала разные тренды в отношениях с альянсом. В 2006 году при Викторе Ющенко была создана Межведомственная комиссия по подготовке Украины к вступлению в НАТО и национальный центр по вопросам евроатлантической интеграции. Через четыре года уже упомянутым Януковичем она была упразднена. Но сколько вокруг этой темы было разговоров. Сколько копий сломано, сколько нарисовано радужных перспектив. Особенно в последние три года, когда население Украины пытаются убедить, что счастливое натовское будущее их страны – уже почти реальность. Осталось сделать буквально пару шажков. При этом страна сохраняла и сохраняет до сих пор внеблоковый статус. И это просто блестящая возможность для пиара разнообразных политиков, включая Петра Порошенко, периодически поднимающих вопрос о всенародном референдуме по такой животрепещущей проблеме. Вот только не проводится такой референдум по одной простой причине: нет уверенности в его благоприятном для официального Киева исходе.

Президент Украины Петр Порошенко на саммите НАТО в Варшаве
© AP Photo / Alik Keplicz
Украина хочет от США получить статус. А хочет ли Трамп его дать?

Да и все существовавшие ранее проблемы остались: для перевода армии на натовские стандарты требуются долгие годы и десятки миллиардов долларов. Этих денег у Украины, разумеется, нет. А Запад, разумеется, их не даст. Более того, в 2014 году, как хорошо известно, усилиями Киева добавилась новая проблема – Донбасс. Принимать в "дружную семью" нового члена с неурегулированным территориальным спором Брюссель не решается. И не решится. Никому не хочется взваливать на себя коллективную ношу противостояния, педалируемого Киевом. Слишком опасно. Ограничиваются усилением так называемого восточного фланга в лице государств, уже входящих в военный блок. А потому руководство НАТО неоднократно открыто заявляло, что членство незалежной в альянсе – весьма отдаленная перспектива. А теперь еще Вашингтон – первая скрипка в этом оркестре – заменит бесплатную военную помощь Киеву кредитами. Что еще больше закабалит Украину, как пить дать. Сколько бы ее начальство ни надувало щеки, что, мол, Запад нам поможет. Дескать, мы без пяти минут "свои". 

Президент Украины Петр Порошенко , архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
На пути в НАТО президент Украины сильно разошелся. С гражданами

Как и любая крупная международная структура, Североатлантический альянс нуждается в развитии как залоге существования. В данном случае развитие – это расширение влияния, включение в свои ряды новых стран. Полноправным членом НАТО в самое ближайшее время станет Черногория. Но этот процесс радикально разделил общество в балканской стране, имеющей давние связи с Россией. Никакого восторга у огромной части ее населения подобная перспектива не вызывает. И это мягко говоря. А вот в Словакии, к примеру, собрано уже почти 200 тысяч подписей под петицией, призывающей правительство организовать референдум по выходу страны из НАТО. Согласно конституции, для его проведения необходимо 350 тысяч подписей. Если продолжать такими же темпами – теоретически Словакия может покинуть альянс. Если власть прислушается к людям. И это будет опаснейшим для НАТО прецедентом.

Кстати, президент соседней Чехии Милош Земан ранее также призывал провести аналогичный референдум. И по ряду опросов порядка 60% граждан этой страны может высказаться за ее выход из блока. В таких неустойчивых условиях, конечно, отчаянные головы в НАТО готовы ратовать за предоставление Украине – за неимением других, более комфортных вариантов – натовского статуса. Но риски здесь столь велики, что реальную ответственность за подобное решение на себя никто не возьмет. Продолжат кормить Киев обещаниями и живописать лучезарное будущее, которое вот-вот настанет. В отличие от денег, на слова Запад не скупится.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
+
Акценты
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена