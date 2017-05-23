"В поезде с полки упал…". Новый креатив от Украинского института нацпамяти

Специалисты по "изменению сознания народа" Украины работают не покладая рук – и вот вам букет их очередных творческих инициатив. По уровню креатива – вроде бы смешно. Но учитывая, что программы-то – государственные, смеяться не хочется.

Ветры перемен с новой силой задули из Киева. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович разродился неожиданным афоризмом: "Все, что отдаляет нас от России, идет на пользу Украине". В чем польза – Вятрович, разумеется, не сказал. А вот что такое "все" – подробно перечислил на страничке в Facebook: "Все, что удерживает связь между нашими странами (экономика, язык, история, культура, традиции и в конце даже родственные связи) будет использовано против нас".

Оставим в стороне это "будет использовано" – на оракула Вятрович не тянет. Лучше обратим внимание на "родственные связи", которые "в конце". Вообще-то у нормальных людей родственные связи, близкие люди, семья – одним словом, рiдня, она же родня – это то, с чего начинаются перечисления жизненных ценностей. Но Владимир Вятрович не таков. Если это родственники из России, то для них и последнее место велико, их надо забыть или как минимум прекратить с ними общаться.

Призывая украинцев расплеваться с российской родней, Вятрович вместо нацпамяти, которой занимается "профессионально", предлагает беспамятство. Причем уже не в первый раз. На той же FB-страничке он отметился не менее эффектным заявлением: в Киеве появится Музей монументальной пропаганды СССР. И музей этот будет уже не вычеркивать из памяти все, связанное с Россией, а напротив – фиксировать. Однако фиксировать особым образом. Попробуем представить. Приходит в этот музей самый обыкновенный украинец средних лет, видит нечто монументальное из советского времени и вдруг ни с того ни с сего вспоминает, что Крещатик-то – это апофеоз сталинской архитектуры, и архитектор-то российский, и фамилия еще у него такая простая была… – стоп! Дальше вспоминать нельзя! Неровен час, родственники в памяти мелькнут. Джентльмен удачи Владимир Вятрович подает пример поведения: "Тут помню – тут не помню, в поезде с полки упал, башкой ударился".

Ветров из Киева еще будет немало, коли Институт нацпамяти всерьез поставил задачу декоммунизировать Украину. И не просто так, а с целью "изменения сознания народа". Об этом заявил уже другой "джентльмен", но тоже "институтский", Сергей Рябенко. Вот уж дунул так дунул! Любой психиатр вам скажет, что человек в измененном состоянии сознания становится некритичным и податливым. Неужели это все, чего заслуживают украинцы?..

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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