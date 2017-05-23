Закат "цветных демократий"? США отменяют безвозмездные военные гранты

В Белом доме подтвердили, что Вашингтон намерен изменить принципы оказания военной помощи ряду стран. Теперь – ничего "за просто так". Только за деньги – в кредит. Кажется, в мире намечаются большие изменения.

Так уж повелось, что происходящее по ту сторону океана зачастую сильнее влияет на положение других стран мира, чем на процессы в самих США. На этот раз десятки стран обеспокоены новыми поправками к американскому бюджету. Администрация Дональда Трампа предлагает изменить правила "военной игры" во всем мире, а именно – заменить безвозмездные военные гранты США кредитами.

Среди стран, которые, как сообщается, перестанут безвозмездно получать помощь – Вьетнам, Тунис, Колумбия, Ливан, Филиппины, Пакистан, Украина и некоторые другие государства. А для тех, кто останется в программе грантов, объем финансовой помощи будет значительно сокращен. Исключение составляют Израиль, Египет и Иордания.

Система грантов, введенная при Обаме, позволяла странам-союзникам США приобретать американское вооружение (от боеприпасов и обмундирования до кораблей и самолетов) за деньги США. Сейчас "военные дотации" могут прекратиться. Еще во время предвыборной кампании Дональд Трамп пообещал ставить интересы Америки на первое место, а помощь другим государствам назвал обременительной. Сейчас он последовательно выполняет свои обещания, несмотря на сопротивление конгресса. Сначала мигранты, затем реформа здравоохранения, теперь – внешняя политика.

Трамп, что называется, пошел ва-банк. Или ему удастся реализовать свои реформы и через несколько лет Америка переформатирует свою внутреннюю и внешнюю политику, или импичмент, о котором все чаще говорят СМИ.

В конгрессе многие справедливо полагают, что программа грантов "помогала развивать отношения со странами-союзниками". Если называть вещи своими именами – манипулировать правительствами и удерживать положение США как мирового лидера.

Новый принцип распределения военной помощи может привести к усилению позиций России и Китая, считают некоторые эксперты. Они отмечают, что большинство стран, которые в настоящее время получают субсидии из Вашингтона, откажутся от займов по той причине, что просто будут не в состоянии вернуть кредит. Им либо придется свернуть свою активность, либо обратиться за помощью к другим государствам, таким как Китай и Россия. Туда, где и вооружение дешевле, и условия сотрудничества будут не такими кабальными. А если учесть, что военную помощь получают не только на борьбу с терроризмом, но и на "поддержание демократии американского типа", то можно предположить, что политическая картина мира сильно изменится. Что будет с правительствами "цветных революций" в Северной Африке? Будут ли страны Восточной Европы сверять свой курс с позицией США? Как изменится расстановка сил на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии? Ответы на эти и многие другие вопросы зависят от "погоды" в Белом доме.

Что бы ни говорили о Трампе, но его сторонники голосовали за него, прежде всего, как за личность. Личность, способную "встряхнуть" систему. Да, американскому обществу это действительно полезно. А вот как перенесут такую "встряску" другие страны, особенно зависимые от США, сможем увидеть в ближайшем будущем.

Автор Елена Глищинская, радио Sputnik

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