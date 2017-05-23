Главный урок теракта в Манчестере

Очевидцы говорят, что при входе на "Манчестер-арену" меры безопасности были практически нулевыми. Теракт прогремел там, где его никто не ожидал. "Классический" случай, говорят эксперты.

Жертвами теракта в британском Манчестере стали более 20 человек, среди которых есть дети. Свыше 50-ти – госпитализированы. Взрыв в спортивно-концертном зале "Манчестер-арена" совершил террорист-смертник сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. По словам очевидцев, при входе меры безопасности были практически нулевыми – зрители не проходили через рамочные металлодетекторы, их сумки не досматривали. Взрыв в Манчестере – "классический" теракт, говорят эксперты. Террорист-одиночка, самодельная, по всей видимости, бомба, невнимательность стражей порядка…

Сразу после теракта сообщалось, что ответственность за него взяла террористическая группировка "Исламское государство"*. Потом эту информацию опровергли. Что, впрочем, не говорит о том, что за взрывом не могли стоять приверженцы радикального ислама, в том числе и "поклонники" ИГ*.

Тем более что Манчестер, пожалуй – один из самых многонациональных городов Британии. Местные власти говорят, что в городе такое число всяких легальных, полулегальных и нелегальных мигрантов, что бороться с ними бесполезно. Жители Манчестера говорят более чем на 60-ти языках, и мигранты по численности уже обогнали "аборигенов", то есть коренных британцев. И в этом корень не только нынешних проблем, но и будущих, говорят эксперты.

Президент Владимир Путин выразил глубокие соболезнования британскому премьеру Терезе Мэй и подтвердил готовность к наращиванию антитеррористического сотрудничества с британскими партнерами – как на двусторонней основе, так и в рамках широких международных усилий, говорится в сообщении Кремля.

А глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил надежду, что после трагедии в Манчестере будут пересмотрены принципы европейской политики, в том числе отказ от сотрудничества с Россией в борьбе с террором.

*Террористическая организация запрещена в России

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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