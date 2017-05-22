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Армия выходного дня. Польша изобрела новый род войск

18:1122.05.2017
(обновлено: 18:13 22.05.2017)
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© AP Photo / Alik KepliczСолдаты польской армии во время учений НАТО Анаконда-2016Солдаты польской армии во время учений НАТО Анаконда-2016
© AP Photo / Alik Keplicz
Министр обороны Польши Антоний Мачеревич раньше считал, что с русскими вполне справится и один батальон НАТО. Потом пересчитал. Но теперь ему уже нужен батальон НАТО и 17 бригад территориальной обороны. Но только чур в рабочее время не воевать.

Армия выходного дня. Польша изобрела новый род войск
На блок ты надейся, а сам не плошай. Если бы не отъявленная трусость польской элиты, заполнившей едва ли не все свободные места собственной страны американской боевой техникой, о создании здесь новой военной группировки можно было бы сказать и так. Но все, на что поворачивается язык – это признать, что готовность Варшавы отразить "российскую агрессию" теперь можно пересчитать по пальцам одной руки. Второй она все равно держится за дуло "Абрамса". Тем не менее, к собственным ВМФ, ВВС, пехоте и силам спецназначения Польша добавила еще и "мизинец". 

Учения НАТО в Польше
© Flickr / 1GNC Münster
Мнение: Польша идет на "стахановские" планы ради внимания США

Войска территориальной обороны. Или, как их уже окрестили скептики, "армия выходного дня". Во-первых, потому что желающие стать в такое ружье должны делать это исключительно в свободное от работы время. Во-вторых, в подтверждение этого первые новобранцы приняли присягу именно в воскресенье. 21 мая министр обороны Антоний Мачеревич был счастлив как никогда. Заменить упраздненный семь лет назад обязательный воинский призыв добровольной мобилизацией – его идея. 

По степени адекватности ее даже в Польше ставят в один ряд с военной люстрацией: министр зачистил армию от элиты – офицеров и генералов, получивших боевое образование в социалистическом прошлом. Зато она органично вписывается в контекст его же комиссии по расследованию авиакатастрофы под Смоленском. Мачеревич же до сих пор верит в то, что ту роковую березу, о которую в последний момент перед крушением зацепился борт номер один, русские посадили не просто так. Стало быть, и армия у них не случайно, а для того, чтобы разбить Польшу. 

Американские ракеты Patriot размещены в Польше
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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А она им в ответ, чтобы неповадно было – 53 тысячи солдат территориальной обороны. И все, как говорит о них глава военного ведомства, "входят в наш потенциал для устрашения соперника". Между прочим, раньше Мачеревич считал, что с русскими вполне справится и один батальон НАТО. Но то ли пересчитал, то ли изменил свои виды на "российскую агрессию". Но теперь ему уже нужен батальон НАТО и 17 бригад территориальной обороны. 

И то при условии, что Москва нападет не раньше 2020 года, поскольку полный боекомплект новой группировки он планирует собрать лишь к концу 2019. И чур не в разгар рабочего дня. Присяга ведь предусматривает защиту родины без отрыва от производства. То есть, человек должен отпахать у станка, поужинать, отдохнуть как следует. А потом – пожалуйста, оккупируйте, если осмелитесь. Очевидно, именно так представляет себе Мачеревич самые подходящие условия для вероятного отражения невероятной опасности. 

Американские ракеты Patriot размещены в Польше
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Хотя, пожалуй, самое страшное, что может случиться с Польшей – это смена власти. И то страшное лишь для тех, кто ее сейчас представляет. Может быть, потому Мачеревич и планирует набрать бригады к 2020, что на этот год назначены парламентские выборы. В любом случае, в военную историю своей страны он уже вошел. Если в России, например, ВДВ – это "войска дяди Васи" по имени их создателя, то в Польше оборона пана Антония тоже достойна своей войсковой аббревиатуры. ОПА. А если учесть, что это живая оборона пана Антония, то становится понятно, почему среди всех родов войск она под тем же номером, что и известная точка. Тоже пятая. 

Он сам, наверное, думает, что это пятый элемент. Тоже, типа, любовь. К родине. Но, скорее, пятое колесо. В том смысле, что как и первые четыре, оно без надобности. "Абрамсы" – на гусеницах.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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