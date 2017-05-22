Танец с саблями: Дональд Трамп "завалит" арабов. Оружием

И кто бы мог подумать еще каких-нибудь несколько месяцев назад, что человек, ставший президентом США под звуки собственных нападок на мусульманский мир, первым выездным делом именно ему отправится засвидетельствовать свое почтение.

Сегодня Дональд Трамп в Израиле с заездом в Палестину. Дело серьезное – задумал примирить стороны. Поэтому "семь сорок" отплясывать не станет. Тем паче, что сорок у него было в Эр-Рияде. Столько глав исламских государств съехались в столицу Саудовской Аравии на, как его назвали, арабо-мусульмано-американский саммит. Проще, на смотрины нового президента США. Но запомнится его первый международный визит не этим. По крайней мере, поисковик уже на запрос "танец с саблями" выдает совсем не только произведение Арама Хачатуряна, написанное для балета "Гаянэ".

Отныне это еще и Трамп в два притопа без прихлопа, но с обнаженной сталью, отдающий дань уважения саудовской традиции вместе с королем Салманом и свитой. Не сказать, что у него получилось пластичней, чем бывало у Обамы. Но, во-первых, Трамп все-таки делал это с острым предметом. А во-вторых, на прошлой неделе в США курсанты-морпехи как чувствовали – подарили ему саблю. Так что дома будет возможность поупражняться. В смысле, в хореографии. Впрочем, "если ружье висит на стене" – это же Чехов не только о ружье, но и об оружии в принципе. В том числе и холодном. А у Трампа руки чешутся против кое-кого его применить.

Они ведь, американские СМИ, снова будто не заметили его геополитические успехи. По-прежнему "шьют" русский след. Хотя могли бы уже подумать и о вариантах. На беседу президента с королем Салманом их ведь тоже не пригласили, и даже на пресс-конференцию глав внешнеполитических ведомств. Опять же, это получается, в Эр-Рияде он под чью саблю танцевал? Не просто же так сумма соглашений потянула на 350 млрд долларов. Одна оборонка чего стоит. Хотя известно, чего: рекордные 109 млрд.

И как-то подозрительно быстро награда нашла героя. Между прочим, первая для 45-го. Не Нобелевская премия мира, конечно. Но Дональд Трамп ведь – он не гордый. Он согласен и на орден. Абдель Азиза. Правда, недоброжелатели обратили внимание, что хозяин Белого дома слишком низко склонился перед королем Салманом во время награждения. Он бы еще на колени стал, – судачат злые языки. И ведь кто бы мог подумать еще каких-нибудь несколько месяцев назад, что человек, ставший президентом США под звуки собственных нападок на мусульманский мир, первым выездным делом отправится именно ему засвидетельствовать свое почтение.

Все были готовы к тому, что здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты. И ведь угадали. Трамп решил "завалить" современным оружием государство, которое он лично обвинял в терактах 9/11. Зато Эр-Рияду теперь есть, с чем войти в НАТО. То есть, создать собственное. Хотя Трамп разницы не видит. Говорит, по сути, то, что и европейским союзникам. "Вы не можете ждать, пока американская мощь сокрушит ваших врагов за вас". Ему бы поаккуратней в выражениях. Все-таки восток – дело тонкое. Как сабля.

Они уже сообразили, что путь к сердцу этого мужчины лежит через его дочь. Саудовская Аравия и Эмираты "отстегнули" в благотворительный фонд Иванки сто миллионов долларов. Конечно, мелочь. Сколько было в кармане, столько и высыпали. Но все же понимают символизм этого вклада. И совсем не в женщинах-предпринимателях Ближнего Востока дело. Это как бы для них Иванка старается. А шейхи стараются для Иванки. Точнее, для ее отца. Каждый про себя, вероятно, так и думает: я бы послушал все сказки такой "Шехерезады", лишь бы ее папа приносил пользу в борьбе с ненавистным Тегераном и не менее вредным Дамаском.

А папа, в принципе, не против. Министр торговли США Уилбур Росс, правда, задремал во время выступления своего президента на встрече с лидерами арабского мира. Ему, вероятно, не хватило развлечения. Это же он так назвал удар "Томагавками" по авиабазе в Сирии во время ужина Трампа с председателем Си. Все еще впереди. Это у Хачатуряна "танец с саблями" – в конце балета. А Трамп с этого начинает. С конца.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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