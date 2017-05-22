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"Миротворец" против США. Скандальный сайт открывает охоту на американок

16:5222.05.2017
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© РИА Новости / Макс ВетровПерейти в фотобанкПрезидент и основатель организации Центр гражданских инициатив Шэрон Теннисон на встрече с главой администрации Симферополя Геннадием БахаревымПрезидент и основатель организации Центр гражданских инициатив Шэрон Теннисон на встрече с главой администрации Симферополя Геннадием Бахаревым
© РИА Новости / Макс Ветров
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Американские активистки проехали по всему Крыму и намерены выпустить серию фильмов по итогам своего путешествия. В Киеве их инициативой остались очень недовольны.

Скандально известный украинский "патриотический сайт" "Миротворец"  внес в "черные списки" гражданку США за посещение Крыма. Заокеанская гостья попала в немилость из-за "незаконного пересечения государственной границы Украины, пророссийской пропаганды, отрицания российской агрессии и аннексии Крыма".

Кимберли Вайхел приехала в Крым вместе с другими американскими активистками Центра гражданских инициатив, чтобы собственными глазами увидеть, что происходит на полуострове и потом рассказать об этом соотечественникам. Ведь в США до сих пор не понимают, что Крым действительно "вернулся домой". Другая американская активистка, руководитель группы Шэрон Тэннисон ради этой поездки даже отложила встречу с внуками. Она на полуострове уже в третий раз за последние три года и утверждает, что Крым стал совсем другим. По словам Шэрон, она поражена произошедшими переменами и уверена, что у региона большие перспективы. 

В общем, поездка прошла "на ура". Осталась масса впечатлений о  гостеприимстве и радушии крымчан. Заокеанские гостьи посетили несколько городов, федеральный университет, пообщались с руководством Симферополя. Также они заглянули в международный  детский центр "Артек", где были приятно удивлены встрече с детьми из США, которые отдыхают в черноморской здравнице.

На Украине, однако, теплые чувства крымчан и их зарубежных гостей не разделили. Интересно, что аккурат в день начала визита американок Порошенко уговаривал президента Европейского парламента Антонио Таяни  запретить европейским депутатам посещать Крым и неподконтрольные Киеву территории Донбасса. А тут  такое дело – в Крым поехали  американцы! Неужто и их вносить в  санкционный список? В нем уже более 1200 человек – чехи, сербы, испанцы, немцы, итальянцы, аргентинцы, англичане, французы, вот только граждан США до сей поры там не было.

Интересно, замахнется ли официальный Киев на американцев, или  на этот раз проглотит  "крымскую пилюлю"? Но что не может себе позволить президент, уже сделал "Миротворец". Американкам от этого, конечно, ни жарко ни холодно. Все увиденное в России американские гостьи  сняли  на видео и  пообещали  сделать серию фильмов, которые покажут через каналы интернета. С этим на Украине ничего поделать не смогут. Американские интернет-ресурсы им явно не по зубам.

Автор Ольга Героева, радио Sputnik

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