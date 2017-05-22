"Брехло!". Украинцы вынесли вердикт Петру Порошенко

Как получилось, что в самой бедной стране Европы – такой богатый президент? На этот вопрос у руководителя Украины, похоже, нет ответа, который удовлетворил бы его сограждан.

Сколько бы главный "громадянин" Украины Петро Порошенко в попытках сделать из себя героя ни боролся с "агрессором", то бишь Россией, вводя все новые запреты и делая все более громкие заявления, а не любит его народ. Кое-кто даже презирает. Другие не на шутку разгневаны и не удовлетворены работой первого лица. Вот и в этот раз – а были ведь и другие – толпа безжалостно освистала президента во время посещения историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы". Кадры с инцидентом можно легко найти на различных интернет-ресурсах.

Началось все с казалось бы весьма справедливого и своевременного вопроса. Дескать, как же так получилось, что в самой бедной стране Европы – очень даже богатый президент. За время управления Украиной, кстати, Порошенко ощутимо увеличил свой личный капитал. И отговорки в духе того, что его богатство – результат предыдущей усердной работы в качестве бизнесмена, не проходят. Тем более что грань между бизнесом и властью в современной Украине полностью стерта. И это, пожалуй, единственное очевидное "достижение" нынешних рулевых. Вслед за вопросительной репликой "правдолюба" другие присутствующие стали требовать навести порядок в судебной системе государства и решить вопросы с коррупцией. Крыть Порошенко было нечем, и он решил быстренько ретироваться. По-тихому. По-английски. Но не тут-то было. Вслед своему лидеру его соотечественники начали ругаться, причем весьма категорично и не стесняясь в формулировках.

В результате покинул место своего не состоявшегося триумфа лидер незалежной под свист и крики "Позор!" и "Брехло!". Сенатор Алексей Пушков метко заметил, что тем самым украинский народ подвел главные итоги президентства Петра Порошенко в День памяти политических репрессий. Символично, что конфуз случился именно в этот день. Сколько бы ни надувал щеки Киев и ни пытался объяснить Западу, что Украина, мол, самая что ни на есть демократичная европейская страна, все идет прахом. Не верят. Потому что есть на Украине репрессии, это факт. Преследуют за инакомыслие. А последние шаги Киева в отношении Украинской православной церкви Московского патриархата и российских интернет-ресурсов даже в западном сообществе не были поняты. За океаном, в вожделенных США – тоже беда. Ну не хотят больше американцы подкармливать своих подопечных. Вашингтон намерен действовать жестко, в стиле Дональда Трампа. И вполне может заменить безвозмездные военные гранты на кредиты. А долгов у Украины "натикало" и так выше крыши – 20 млрд долларов.

Нет, Киев, конечно, продолжает хорохориться. И готов делать очередные, как ему кажется, активные и необходимые шаги. К примеру, Верховная рада планирует поставить заслон для российских граждан, введя визы. Но это, конечно, не поможет. Так же как и блокировка российских сайтов. Не поможет бесконечно оставаться у власти, перманентно тиражируя и расширяя деструктивную политическую повестку на фоне стремительно деградирующей страны, нуждающейся в реальном развитии. Нынешняя власть напоминает засохшего жука. Только с виду он имеет форму, а ткни пальцем – рассыплется на мелкие частицы. Украинцы, похоже, близки к тому, чтобы "ткнуть".

Автор Анна Разваляева, радио Sputnik

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