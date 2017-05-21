Психотропный идеал джихадистов: spice на службе террора

Культовую на Западе в конце прошлого века книжку Фрэнка Герберта "Дюна" сегодняшние террористы вряд ли читали. И до чудесных свойств описанного в романе спайса они дошли наверняка своим умом. Результат получился убийственным во всех смыслах.

Повсеместный рост производства наркотиков. Стирание граней между странами-производителями, странами-транзитерами и странами потребления. Наркодилеры, превращающие мир в один гигантский рынок. С большой тревогой говорили об этом представители ООН на Петербургском международном юридическом форуме (16-20 мая).

Наркотики регулярно конфискуются центнерами и тоннами, но намного меньше их от этого не становится. Буквально за несколько дней мая полиция Испании с помощью коллег из других стран арестовала 7,5 тонны кокаина. Португальские правоохранители сняли с борта судна в Средиземном море почти 10 тонн гашиша. В Таиланде в обычной бетономешалке было обнаружено 2 млн 200 тысяч таблеток метамфетамина. А в Италии полицейские конфисковали 37,5 тонны наркотических препаратов, приготовленных к отгрузке в Ливию для боевиков группировки "Исламское государство"*.

Синтетические наркотики – самая страшная головная боль современного мира. Их производство и потребление неуклонно растет, при этом выявлять их и идентифицировать чрезвычайно сложно. Как только одно психоактивное вещество относят к наркотикам, тут же возникает другое – и часто это практически тот же препарат, но с другим названием и несущественно измененной химической формулой. Эти изменения не затрагивают основных "потребительских качеств" наркотика, но формально речь идет уже о новом веществе, не подпадающем под запреты. По данным ООН, только за прошлый год на рынке появилось примерно 650 таких "новинок". Речь идет, естественно, об официально выявленных.

Особенность ситуации еще и в том, что среди главных потребителей психотропных препаратов – боевики-джихадисты. Наркотики нужны им для повышения агрессии и снижения болевого порога. Под кайфом проще – и даже весело – зверствовать. Известно, что один из палачей ИГ* казнил заложников под амфетамином, тунисский террорист убил 38 человек под кокаином и каптагоном. Говорят, что и "арабская весна" пришла на синтетических наркотиках: еще в 2011 году западная пресса писала об "эликсире революции" для народных масс, готовых жертвовать собой на пространствах от Туниса до Египта и от Ливии до Сирии. "Идеологии" в этой картине мира места больше нет – теперь ставка делается не столько на религиозный фанатизм, сколько на психотропные вещества: они привязывают к ИГ* сильнее, чем идеи.

Примечательно, что европейцы, страдающие от терактов исламистов, сами же зачастую и снабжают их наркотиками. Пару недель назад в Нидерландах "накрыли" лабораторию по производству амфетамина для джихадистов. А сколько подпольных производств еще не раскрыто? Их владельцам неплохо было бы помнить, что смертнику-наркоману все равно, спонсор ты ему или идейный враг. В любом случае ты – потенциальная жертва.

*Террористическая организация запрещена в России

Автор Ольга Героева, радио Sputnik

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