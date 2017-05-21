Апартеид по-эстонски: новые смелые идеи

Эстонские "консерваторы" показали себя во всей своей красе. В парламент страны представлен законопроект, запрещающий голосование на местных выборах иммигрантов и "неграждан". До такого даже в ЮАР времен расизма не додумались.

Консервативная народная партия Эстонии представила в парламент страны законопроект, цель которого – лишить иммигрантов и так называемых "неграждан" права принимать участие в выборах местной власти. До сего дня закон дает это право в усеченном порядке: проголосовать за кого-либо из кандидатов в депутаты иммигрантам и негражданам было можно, а выставлять свои кандидатуры – ни-ни.

Стоит обратить внимание на иезуитский в контексте страны термин "иммигрант". Таковыми здесь считаются, к примеру, граждане России, многие из которых в Эстонии родились и выросли. Откуда они в страну "иммигрировали", язык не осмеливается произнести. Если сложить вместе этих псевдоиммигрантов и "неграждан", то получится несколько сотен тысяч человек. Для маленькой Эстонии, с трудом набирающей население около одного миллиона трехсот тысяч человек, количество огромное. И именно эти люди не дают прийти к власти расплодившимся в последнее время ультраправым националистам.

Надо этот барьер устранить, вот и возникла эта дурно пахнущая законодательная инициатива. Ее авторам чужда "священная корова" западной демократии – политкорректность. Они заявляют, что участие в местных выборах так называемых "инородцев" портит качественный состав местных самоуправлений. То есть, переведя это на язык нацистов, являющихся идеалом для эстонских консерваторов, одни недочеловеки избирают туда других недочеловеков.

Этот законопроект наверняка будет парламентом страны провален. Но сам факт его появления говорит о том, какие политические силы созрели в Эстонской республике. И это только цветочки, а ягодки еще впереди.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

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