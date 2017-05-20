Компьютер, воры и длинные руки. Кто "обнес" контрразведку Латвии?

Латвийские контрразведчики успокаивают публику: в украденном компьютере их начальника были файлы только сугубо личного характера. Народ заерзал. Ждет. Потому как все самое интересное всегда именно так начинается.

Современный человек настолько продвинут и свободен, что если нет интернета под рукой, то, считай, нет рук. Хуже может быть, только если пропадает электричество. Тогда в нервной системе наступает коллапс. Ситуацию, когда просто нет под глазами милого сердцу устройства, даже вообразить невозможно. Но они бывают. Приходишь домой – интернет на месте, электричество никуда не делось, а компьютера нет. Гейм овер.

В стане латвийских патриотов и государственников – смятение и коллапс. В Риге воры залезли в дом одного гражданина и украли личный компьютер. Ну украли и украли, чего тут такого? Это-то да. Только гражданин оказался не простой – глава Бюро по защите конституции Янис Майзитис. Чтобы было совсем понятно – главный контрразведчик Латвии.

Сразу, чтобы избежать паники, сообщили – компьютер был типа чтобы был. Мол, не переживайте, не было там ничего такого тайного: пара песен и художественный фильм про шпионов. Это, конечно, хорошо, то есть плохо, но лучше так. Впрочем, понятно, что если там и есть чего государственного и тайного, то это – как минимум увольнение, а как максимум – статья за несоблюдение техники безопасности. Кто ж по доброй воле на это пойдет? Поэтому успокойтесь – ничего там не было. Так и запишите. Еще похитили "несколько незначительных вещей ". Полиция подвела итог: такое – да на каждом шагу, чего возбудились?

Возбудились потому, что есть вопрос, который беспокоит общественность. И полиции его тоже не избежать: зачем вообще лезли? За незначительными вещами? С умыслом или без? Может, шли мимо, дверь открыта, ну они и… Хотя нет. Тогда контрразведчику опять "несоблюдение техники безопасности" маячит. Может, компьютер был дорогой и мощный? Лезли за ним, чтоб продать? Тогда непонятно, зачем нужно мощное устройство, на котором "ничего такого нет ". Лезли, не зная – куда и к кому? Чей это компьютер, давай прихватим? В наш продвинутый и осведомленный век верится в это с трудом.

Надо сказать, что упомянутое бюро занимается еще и тем, что решает, кого пустить к гостайне, а кого "в сад ". Перед носами скольких чиновников и министров эту дверь захлопывали – не сосчитать! Мол, вы на государство работаете? Вот и хорошо. А к государству не лезьте. Сколько затаенных обид… Сколько разбитых судеб. Особенно у харизматичных патриотов, которые считали, что они – и есть Латвия, самая правильная и настоящая, но им тоже указали на дверь, которая для них еще и закрыта.

Может, кто-то из обиженных решил отомстить? Типа – раз уволили с работы, так возьму-ка я отсюда что-нибудь несущественное: какие-нибудь незначительные вещи, календарик или стопку стикеров. Мелочь, а все ж компенсация. Не знаю, верится в это тоже с трудом.

В общем, ничего непонятно. А когда ничего непонятно – это фирменный почерк… Да-да, той самой руки. Вот в нее охотно верится всегда. Все сразу рисуется, совпадает и складывается. Надо будет посмотреть, кого в Кремле в ближайшее время будут награждать.

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!