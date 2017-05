Его величество фейк. Добро пожаловать, или Вход запрещен

Современным людям пора учиться. Учиться читать новости. Овладевать искусством отделять фейки от правдивой информации. Иначе до беды, а то и до войны недалеко.

Поддельная новость на сайте AWD News под заголовком "Министр обороны Израиля: Мы уничтожим Пакистан ядерным ударом, если он отправит войска в Сирию под любым предлогом" несколько месяцев назад чуть не стала причиной ядерного конфликта. Хорошо, что Тель-Авив и Исламабад быстро разобрались, что это фейк. А если бы не успели? Пакистан ведь тоже ядерная страна.

А вот еще, сенатор-демократ от штата Массачусетс Эд Марки попал на днях в неловкую ситуацию. В интервью CNN он заявил, в деле о предполагаемом вмешательстве российских хакеров в американские выборы, будет разбираться большое жюри. Оказалось, что это дезинформация, которую политик почерпнул из блога с фейковыми новостями. Пришлось сенатору приносить извинения.

Но далеко не всегда правда торжествует. Фальшивки распространяются гораздо быстрее, чем опровержения. Фейковые новости стали реальной силой в политической борьбе. Очередную попытку взять проблему под контроль решил предпринять Facebook. Полем битвы выбрана Великобритания.

Не каждая компания может позволить себе выкупить полосы сразу в нескольких крупнейших британских изданиях. Но социальная сеть Facebook как раз из тех, кто может. На днях в газетах The Times, The Guardian и The Daily Telegraph появилась весьма незатейливая инструкция по выявлению недостоверных новостей. Руководство Facebook эту публикацию объяснило тоже довольно просто: в Великобритании скоро пройдут парламентские выборы, не хочется, чтобы история с американской избирательной кампанией повторилась.

Когда США выбирали 45-го президента, Facebook обвиняли в распространении поддельных новостей. По популярности они даже обходили настоящие. Разумеется, дезинформация была всегда, не Facebook придумал фейки. Однако именно фактор соцсетей поднял дезинформацию на качественно новый уровень. Ведь не так важно, ложь или не ложь, важно, как быстро сообщение достигло экрана смартфона пользователя. Ребята из Менло-Парк, конечно, постарались взять ситуацию под контроль, пригрозили лишением рекламных доходов тем, кто распространяет поддельные новости. Марк Цукерберг даже лично заверил, что намерен бороться с фейками, хотя и говорил, что влияние таких сообщений на умы избирателей несколько надуманно.

Так или иначе, с выборами в Соединенном Королевстве решили перестраховаться. И правильно делают. От итогов этого голосования очень многое зависит. Консерваторы хотят упрочить позиции перед Brexit для того, чтобы оппозиция не мешала решать дела государственной важности. В свою очередь, оппозиция надеется, что в новом составе парламента займет больше кресел и сможет влиять на то, как Brexit делается, а то и вовсе его оттянуть. Так что почва для фейковых новостей очень даже благодатная.

Сама инструкция никаких тайных знаний читателю не открывает. Все довольно очевидно: относитесь скептически к заголовкам; проверяйте веб-адрес, на который ссылается публикация; изучите первоисточник; посмотрите, как об этом событии пишут другие издания и еще шесть подобных пунктов. В общем, будьте внимательны. Правда, во внимательности-то как раз и кроется основной подвох. Сегодня среднестатистический пользователь Facebook подписан на десятки, если не сотни страниц. Его новостная лента обновляется непрерывно и постоянно. В таком потоке информации внимательно вчитываться можно разве что в пару-тройку статей в день. А если все делать по инструкции от Facebook, так можно и целый день просидеть, уткнувшись в монитор.

Но тем, кто хочет знать правду, от этого никуда не деться. Эту истину несколько экстравагантным образом уже много лет пытается донести до общества борец с фейками итальянец Томмазо Дебенедетти. Он специально создает фальшивки, чтобы подчеркнуть: социальные сети – ненадежный источник информации, в них полно откровенной лжи, которую часто перепечатывают, не заботясь о проверке достоверности.

Добенедетти начал с публикации фальшивых интервью знаменитостей, а потом переключился на поддельные страницы в Twitter, где стал размещать сообщения о смерти известных людей. Кого он только ни "похоронил". И итальянского кардинала Тарчизио Бертоне, и президента Сирии Башара Асада, и нынешнего президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, и кубинского лидера Фиделя Кастро, когда тот был еще жив. А еще писательницу Джоан Роулинг, режиссера Педро Альмодовара и многих других. Говорят, что последнее фейковое сообщение о смерти Нобелевского лауреата Светланы Алексиевич – тоже его рук дело.

Судя по тому, что этой новости многие поверили, усилия Добенедетти пока тщетны. А ведь пора бы уже и задуматься. Иначе скоро мир превратится в глобальное королевство кривых зеркал.

Автор Кирилл Бакеев, радио Sputnik

