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Одним махом – две украинские проблемы. Нет денег и угля? Надо конфисковать

18:0819.05.2017
(обновлено: 18:34 19.05.2017)
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© AP Photo / Mstyslav ChernovВагоны с углем на железной дороге, УкраинаВагоны с углем на железной дороге, Украина
© AP Photo / Mstyslav Chernov
В Киеве нашли способ обеспечить Украину углем по доступным ценам. Глава Минэнерго Украины Игорь Насалик разослал фискальной службе и таможне "указивки" с просьбой конфисковать "незаконный" антрацит из Донбасса. А чего голову-то ломать?

Хорошо, что сейчас уже считай лето. Но ведь не успеешь оглянуться, тут и осень подоспеет, да и зима не за горами. Это сейчас Киев может объявить ЧП, жестко экономя на угле и электроэнергии. А когда днем холодный дождь заморосит, а ночью мороз прихватит до хруста, вот тогда точно не до сала с горилкой будет в теплом укромном местечке. Потому как угля не будет хватать, даже если сейчас начать экономить сильнее. 

Шахта Калиновская-Восточная в Донецкой области
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Посоветовались в Киеве и решили… Что тут думать? Все просто. Зачем голову ломать, как лучше обеспечить Украину углем да по доступным ценам. Надо просто конфисковать уголь, добытый в Донбассе. Соответствующие "указивки" фискальной службе и таможне разослал глава Минэнерго Украины Игорь Насалик. И пояснил: мол, под видом российского угля донбасский поставляют. Это – незаконно. Хотя сами же себе проблему устроили. Кто подговорил украинских радикалов взять и организовать блокаду непокорному Донбассу? Наказать за то, что не хочет дружить с нынешними киевскими властями. А сделали это именно "в феврали", когда морозы собираются  попрощаться до следующего года. Но на беду весна отчего-то не очень спешила в незалежную. А уже поздно давать задний ход, не признавать же себя идиотами. Самопровозглашенные ЛНР и ДНР ответили адекватно. Прекратили поставки угля на Украину, раз не хотят. И нашли других партнеров – адекватных.

Отгрузка угля в вагоны на шахте имени Челюскинцев в Донецке
© РИА Новости / Алексей Куденко
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И вот теперь в Киеве почему-то решили, что именно донбасский уголь через Россию попадает на Украину. Это, видать, из серии: желаемое – за действительное. Что говорят эксперты по этому поводу? А то, что, скорее всего, дальше слов дело не пойдет, никакой конфискации не будет. Просто игра на публику. Потому как Киев понимает, что если осуществит озвученное, то может лишиться поставок угля из России вообще. А на то, чтобы у США, Австралии или Казахстана закупать антрацит, о котором собственно и идет речь, просто нет денег. А потом… Украина – крупнейший потребитель этого вида угля. И его надо очень-очень много. Вряд ли кто-то из альтернативно рассматриваемых поставщиков готов разом перенаправить антрацит именно на Украину. В бизнесе же как? Все просчитано и контракты на годы подписаны. Этим и объясняют эксперты истерику Киева. Скорей бы уже настоящее лето пришло, сменив весну – период обострения.

Автор Олег Обухов, радио Sputnik

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