Удар с рикошетом. Дональд Трамп в Сирии отбивается от нападок в США

Есть такое подозрение, что если Трамп возьмет за правило каждый раз отвечать своим внутренним врагам ударами по Сирии, у него очень скоро закончатся там боеприпасы. А затем, не исключено, начнут заканчиваться солдаты.

Первое, что захотелось выяснить сразу после очередного удара США по Сирии – а был ли кто-нибудь в этот момент у хозяина Белого дома в гостях. Оказалось, точно: был. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос. Работает примета. Правда, вряд ли Трамп и эту шумную вылазку устроил лишь для того, чтобы поразить или развлечь коллегу. Вряд ли это вообще устроил лично он. Говорят же, что Верховный главнокомандующий Соединенных Штатов предоставил слишком много свободы своему "бешеному псу" Мэттису. Буквально снял его с цепи. А тот и рад стараться.

Этот авианалет на правительственный конвой в Сирии в отличие от шоу с "Томагавками" по надуманному предлогу был конкретной боевой операцией. Хотя тоже по надуманному предлогу. С той разницей, что в прошлый раз им еще требовалась инсценировка. А сейчас даже она не понадобилась. Им просто "показалось". Как объяснили в Пентагоне, "командующий на земле посчитал, что колонна представляет угрозу коалиции". 12 машин и 4 танка двигались по Сирии. Это правда. Но по своей Сирии. Стало быть, удар по ним – это классический акт агрессии, во-первых. А если учесть, что в пределах зоны деэскалации, то и удар по мирному процессу, во-вторых.

В любом случае, это совсем не против ИГ* или "Джебхат Ан-Нусры"*. Значит, отклонение от официальных целей и задач США в этом регионе. Это если мягко выражаясь. Вроде бы, восемь убитых. На вопрос о жертвах американский генерал отвечает, что не считал, но, мол, куда же без них – наверное, есть. Говорит так, будто это последнее, что его в этой жизни интересует. Впрочем, почему "будто"? Тот самый Джеймс Мэттис еще более циничен. Заявил, что Пентагон, дескать, "не расширяет свое участие в гражданской войне, а защищает свои войска".

Ему бы поучиться выбирать слова. Поскольку, если не "расширяют участие в гражданской войне", то, получается, признают, что все равно в ней уже участвуют. Потом, это какие такие войска Пентагон защищает? Те, что только того и ждут, чтобы под шумок испортить жизнь официальному Дамаску, или те, что их этому учат. При этом ни тем, ни другим в данном случае прямо никто не угрожал. Хотя могли бы. Правительственные силы имеют на это все международные права, учитывая незаконность присутствия иностранного контингента на территории их суверенного государства.

Американцы, правда, прикрываются оппозицией. Дескать, она у них помощи попросила. Ну, этим как раз не удивили. Они же изначально всю эту кровавую баню в Сирии затеяли, прикрываясь оппозицией. Только сразу демократической, а теперь еще и вооруженной. Как бы то ни было, выходит, что Трамп снова громко здесь отметился. И опять попал по назначению. Какой бы военной необходимостью ни была продиктована эта атака, для президента США она очень кстати. Если даже один из самых отъявленных его критиков сенатор Грэм порадовался сдвигу в сирийском вопросе.

Насколько двинулся Трамп на самом деле – неизвестно. Но если он возьмет за правило каждый раз отвечать своим внутренним врагам ударами в Сирии, у него очень скоро закончатся там боеприпасы. А затем, не исключено, начнут заканчиваться солдаты. Там же в Сирии, если что, тоже ведь есть, кому ответить. Причем с соблюдением всех международных норм.

*Террористические организации запрещены в России

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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