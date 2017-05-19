"Ах ты Сеть широкая!.." – незалежная. Киеву поможет заграница

Канадская компания вызвалась разработать специально для Украины отдельную соцсеть вместо "Одноклассников" и "ВКонтакте". При одном условии: если самим украинцам это надо. А вот это как раз – под вопросом.

"Голосуй, а не то проиграешь!". Для интернет-пользователей Украины этот лозунг сейчас – самый актуальный. Осталось меньше двух недель до того момента, когда канадская IT-компания StartupSoft скажет: будет она разрабатывать украинскую альтернативу запрещенным для пользователей незалежной российским соцсетям или нет. Если "за" подпишется свыше 50 000 человек, то будет. Если меньше, то, видимо, нет.

Пока "листок избирателей" Канады вместо России заполнен примерно на 1/8 часть от необходимого количества подписантов. При этом отчего-то множатся и множатся другие списки, за которые никто не агитирует, а СБУ может и пригрозить. Это "простыни" петиций граждан Украины, которые требуют отказаться от блокировки российского сегмента в интернете. Именно такой "эффект" – "защитный эффект" от России – предполагает свежий указ президента Порошенко, запрещающий общение в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", а также доступ к порталу Mail.ru и сервисам "Яндекса".

Ничего, что обходить блокировки уже и дошкольники умеют, что реализация порошенковского "плана по валу" или "вала по плану" займет не менее двух лет и обойдется в миллиард долларов. Главное – издать "идейно правильный" указ, а с остальным "заграница нам поможет"!

В данном случае помощь будет такая: если к 1 июня с голосованиями за канадское предложение – от чистого сердца, конечно, – все "срастется", то на Украине появится соцсеть "Украинцы". Не сразу, а через четыре месяца. Зато одновременно на трех платформах: web, iOS и Android. Те, кого это не устраивает, могут жаловаться. И прецедент уже создан. В Высший административный суд Украины поступило исковое заявление с требованием признать незаконным президентский указ о запрете доступа к российским сайтам. Его автор – проживающий в Чугуеве юрист и правозащитник Роман Лихачев. Он не то чтобы так уж любит все российское – он просто как здравый человек задается вопросом: а что дальше, что после этого запрета как очередного способа ограничить свободу? "Запретите думать?.." – таков присланный чугуевцем вопрос Высшему суду. Но, как сказал классик, "нет правды на земле, но правды нет и выше", на уровне украинских судов. Что бы там ни прилетело к ним из Чугуева…

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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