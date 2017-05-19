"Под колпаком" у Мюллера: семнадцать мгновений Дональда Трампа

Для Трампа спецпрокурор по его же "связям с русскими" – это вариант. Все прочие теперь должны, как это по-американски, shut up. И чем дольше продлится расследование, тем больше у президента времени, чтобы заниматься делами.

Это хорошо, что у Дональда Трампа именно сегодня начинается первый международный выезд. Тот случай, о котором говорят: если бы не было, его следовало бы придумать. Чтобы сбежать, наконец, из этого Белого дома, из этого душного Вашингтона, из этой неблагодарной страны. По работе, конечно. Но если для многих лучший отдых – это смена деятельности, то для него – это смена места деятельности. А то уже заговариваться начинает. На брифинге с лидером Колумбии пообещал тому помощь в борьбе с какао. Невинная опечатка. Понятно, что думал о коке. Но с кем имеет дело.

Его разглядывают под микроскопом и слушают стетоскопом. Для них и это повод усомниться в его психическом здоровье. То есть, тоже основание для импичмента. По частоте употребления это слово здесь уже сопоставимо со словами "президент" или "Трамп". Им настолько не терпится, что они готовы зацепиться за любой непроверенный чих в его сторону. Главное – сорвать плод. Даже если он совсем зеленый. В смысле, грин. Не случайно же сенатор именно с такой фамилией – Эл Грин – первым заговорил об импичменте официально. Пусть говорят. Но ближайшие восемь дней – без него.

Сейчас, наверное, в любой другой точке мира к лидеру США отнесутся с большим почтением, чем на родине. География этого турне планировалась заранее, но она словно специально подобрана под его сиюминутное настроение. Саудовская Аравия – это, кроме всего прочего, королевская роскошь, по которой сам Трамп уже начинает скучать в спартанских условиях Белого дома. А значит, это возможность почувствовать себя в своей тарелке. Израиль со Стеной плача – тоже самое оно для того, кому уже рыдать хочется. Не говоря о том, что ему есть, что попросить у Всевышнего.

А если учесть, что в Штатах призыв "Распни Трампа!" – едва ли не приветствие, а некоторые его так и вовсе уже похоронили, то где как не на Земле обетованной он может почувствовать, что их двое. И воскреснуть затем вторым пришествием. По пути будет еще Ватикан, естественно, с благословением Папы. Саммит НАТО в Брюсселе, где лидеры государств, хотят они того или нет, примут его как родного. G7 в Италии с дебютом в "клубе великих". Иначе говоря, вернется он уже совсем другим президентом.

Правда, дома ждет холодная постель, злостные газетки, а в словах – похоть. Теперь еще и "колпак Мюллера". Вряд ли спецпрокурора подбирали по фамилии. Но только его и не хватало для полноты ассоциации. Кому же еще расследовать связь с русскими. В добровольных помощниках недостатка не будет. Уже сообщили о 18 контактах команды Трампа с Москвой. Хотя никто, как говорится, микрофон не держал. Его врагов, конечно, больше устроило бы, если бы им занялся другой экс-директор ФБР. Джеймс Коми сейчас как раз свободен. Но они надеются, что и Роберт Мюллер отсчитает президенту его последние мгновения. Наивные. Их же может оказаться семнадцать.

Для Трампа спецпрокурор – это вариант. Во-первых, все прочие должны, как это по-американски, shut up. И чем дольше продлится расследование, тем больше у президента времени, чтобы заниматься делами. Во-вторых, лучший адвокат – это прокурор, которому нечего предъявить. Должен же кто-то независимый сказать всем, что не к чему придраться. А замглавы Минюста Розенштайн поступил очень грамотно, не согласовав назначение Мюллера ни с министром Сешнсом, ни с Трампом. Иначе и это назвали бы попыткой повлиять на правосудие. Ну, и в-третьих, кому как не Мюллеру в итоге произнести: "Дональд, а Вас я попрошу остаться". В смысле, президентом.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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