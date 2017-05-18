На прежний пост экс-президент Дилма Роуссефф, конечно, уже не вернется. Но если она по-прежнему мечтает о справедливом возмездии, ее обидчика оно может настигнуть гораздо раньше, чем она думала.

Как с Трампом, только наоборот. Президента Бразилии сняли – пока на видео Your browser does not support HTML5 audio

Он все еще желает встретиться с Путиным. И даже в Москву готов приехать в конце июня. Но ему хотят объявить импичмент. Правда, совсем не за это. И совсем не тому, о ком вы подумали. Хотя президент Бразилии Мишел Темер о нем тоже, наверное, подумал в первую очередь. А лучше бы позвонил, чтобы узнать, как себя вести, когда кажется, что все против тебя. Впрочем, в этом деле Дональд Трамп ему, конечно, не помощник. У него совсем иные обстоятельства, во-первых. А во-вторых, хозяин Белого дома все равно не даст совет лучше русской народной мудрости. Да и с той уже поздно.

Ее Темеру и не хватило, когда он, будучи вице-президентом, расправлялся со своей начальницей. Но вряд ли в тот момент рекомендация не рыть другому яму его бы остановила. Короче говоря, звонить ему теперь все-таки не в США, а в Россию. Чтобы отменить запланированный визит. Уж очень похоже на то, что ему будет совсем не до этого. После беспрецедентного отстранения от власти Дилмы Роуссефф в Бразилии теперь с этим быстро. А оппозиция в парламенте уже объявила о начале этой процедуры. И надо же, именно тогда, когда Темер оказался-таки на вершине славы. Правда, дурной.

Все это время во главе государства он мечтал стать кадром, который решает все. И ведь получилось. Если это видео еще не в широком прокате, то расшифровку аудиозаписи уже знают все. Президент в частной беседе предлагает "мясным королям" братьям Батиста и впредь платить экс-спикеру нижней палаты Эдуарду Кунье за молчание. Считается, что официальный инициатор свержения Роуссефф слишком много знает о коррупционных схемах компании Petrobras, которыми опутана вся бразильская элита. Поговаривали, что с Дилмой потому и расправились, что она уже готова была разрубить этот клубок раз и навсегда.

Кунье в итоге не помогло. Ему дали 15 лет. И Темеру, видимо, не поможет. Братья Батиста, когда шептались с ним, уже работали не на него, а на компетентные органы. По данным издания O Globo, они заключили сделку со следствием и весной под контролем полицейских провели серию спецмероприятий для сбора улик в отношении ряда высокопоставленных политиков и президента в том числе. Попутно, кстати, они предложили ему еще одну авантюрку – отмазать их от старых долгов. Он сказал, к кому и за сколько обратиться. И это тоже теперь эпизод в материалах его дела. Да и Кунья может разговориться.

Пока, впрочем, лишь журналисты и оппозиция называют доказательства против главы государства неопровержимыми. Те самые компетентные органы молчат. Но для Темера это уже недобрый знак. Опять же народ взбунтовался. Хотя он и прежде знал, что президент – не настоящий. Потому и с Трампом у него не так много общего. Разве что в кроссворде не сразу отличишь. Пять букв, первая "Т", каждый – номер один по вертикали. Но дальше разночтения. Трампа избрали, Темера – нет. Трампа хотят убрать, потому что он не такой, как все. А Темер, может оказаться, от прочих коррупционеров недалеко ушел.

Но импичменту все это без разницы. Он всех делает одинаково бывшими. Правда, кое-кого из бывших, наоборот, возвращает в настоящее. В президенты Дилма Роуссефф, конечно, уже не вернется. Но, если она по-прежнему мечтает о справедливом возмездии, ее обидчика оно может настигнуть гораздо раньше, чем она думала.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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