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Минус $35 млрд. Богатые не разорились, но на Трампа обиделись

16:1418.05.2017
(обновлено: 16:15 18.05.2017)
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© AP Photo / Richard DrewУчастник торгов на Нью-Йоркской фондовой биржеУчастник торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже
© AP Photo / Richard Drew
Да уж, не дано предугадать, как слово наше отзовется. Взять СМИ США. Били по Дональду Трампу, а попали – по людям, которые куда как богаче. Теперь, правда, они победнее стали. В результате того самого слова.

Полный раздрай! Так экспертное сообщество характеризует ситуацию, которая сейчас наблюдается в администрации Белого дома. Его обитателей бросает то в жар, то в холод из-за горячих новостей, которые СМИ подкидывают. Для журналистов – рейтинги, тиражи, цитируемость. А для кого-то – сплошное расстройство и убытки. 35 млрд долларов. Столько в общей сложности потеряли богатейшие люди мира за один день – 17 мая. А все из-за скандалов вокруг президента США Дональда Трампа. 

Трейдеры во время работы на Нью-Йоркской фондовой бирже
© AP Photo / Richard Drew
Эксперт о потерях богачей из-за скандалов в США: $35 млрд – это немного

Как утверждают американские СМИ, президент вроде бы просил тогда еще главу ФБР Джеймса Коми закрыть дело в отношении своего бывшего помощника Майкла Флинна. Напомню, того подозревают в "связях с Россией". Получив отказ, Трамп якобы решил Коми просто уволить. А еще написали, что Трамп, дескать, поделился с главой российского МИД Сергеем Лавровым сверхсекретной информацией. И хотя и Белый дом, и Москва назвали это ложью, реакция фондовых рынков на развитие всей этой истории была бурной. 

Американские биржевые индексы в среднем упали на 2%. Акции подешевели настолько, что глава Facebook Марк Цукерберг к концу торговой сессии недосчитался 2 млрд долларов. И дальше – по убывающей: основатель Amazon Джефф Безос за день лишился 1,7 млрд долларов, состояние владелеца Microsoft Билла Гейтса похудело на миллиард, а бухгалтерия испанского магната розничной торговли Амансио Ортеги сообщила хозяину, что его суточные потери – 355 млн долларов. Но это, говорят бывалые аналитики, еще ничего. Это не самое стремительное пике, которыми порой славились американские биржи. Бывало и покруче. 

Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Гадание на агенте. Приблизился ли Трамп к импичменту?

Показательно, что на этот раз чувствительнее всех оказались акции банков, отмечают эксперты. В некоторых случаях падение составило все 5%. То есть, рынок в тревоге. Если Трампу объявят импичмент, то с обещанной им программой по либерализации американского банковского рынка придется  распрощаться? Как это так? Негоже, чтобы то, на что рынок рассчитывал, вдруг исчезло. Биржам это не понравилось. Вот и результат. Кто виноват? Наверное, Трамп. Или те, кто его выбирал. Или демократы. Или все вместе взятые. А биржи – инструмент очень чувствительный, трейдеры нервные. От того пусть и не апокалипсис в отдельно взятый день, но нервишки пощекотать богатеньким удалось.

Автор Олег Обухов, радио Sputnik

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