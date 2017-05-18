Величественно: транспортные услуги по-королевски

Сколько девочек в разных странах мечтают стать принцессами! В то время, как самые настоящие принцессы все чаще делают выбор в пользу обычной жизни. Мы что-то не знаем о принцессах? Похоже, что очень многого.

Все могут короли! – подумал нидерландский монарх Виллем-Александр и решил, что продолжит управлять пассажирскими самолетами после вступления на престол. Правда, делает он это инкогнито: летает в качестве второго пилота на рейсах авиакомпании KLM. Костюм пилота и фуражка помогают оставаться неузнанным. Правда, иногда пассажирам все-таки удавалось узнать своего монарха, точнее, его голос. Рейсы, кстати регулярные. В качестве второго пилота король Нидерландов работает дважды в месяц. Получает ли он за это зарплату, история умалчивает.

О том, что Виллем-Александр любит сидеть за штурвалом, было известно давно. Однако, то, что он продолжает это делать и сейчас, тем более на регулярных рейсах в Европу, стало откровением. Раньше он пилотировал относительно небольшой Fokker 70, чтобы сохранить лицензию летчика. Ну а теперь, видимо, окончательно понял, что не может без неба, и решил не останавливаться на достигнутом.

В интервью газете De Telegraaf король рассказал, что летом пройдет курсы по управлению более крупным лайнером Boeing 737s. И, таким образом, приблизится к своей мечте: управлять большим пассажирским самолетом и летать на более длинные расстояния к новым местам назначения. По признанию монарха, если бы он не родился в королевской семье, он хотел бы стать пилотом. Учитывая, как Виллем-Александр любит авиацию, титул вряд ли помешает ему осуществить свою мечту.

Стоит отметить, что в наши дни члены монарших семей все чаще делают выбор в пользу обычной жизни. На днях стало известно, что внучка японского императора Акихито принцесса Мако решила выйти замуж по любви за обычного парня. Со своим избранником она встретилась 5 лет назад. Они вместе учились в Международном христианском университете. После свадьбы принцесса лишится титула и перестанет считаться членом императорской семьи. Но, похоже, ее это не остановит. Вот уж воистину, любовь и мечта не знают преград ни в небе, ни на земле.

Автор Светлана Еремина, радио Sputnik

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.