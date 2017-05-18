"Убить Дональда": расследование против Трампа становится опасным для страны

Новый пост в США: спецпрокурор по расследованию предполагаемых связей администрации с Россией. Новые призывы к импичменту президента. Новые слухи и новые обвинения. Похоже, что Америка окончательно ушла в интеллектуальный коллапс. Как-то тревожно.

Расставляют капканы и смертельные политические ловушки для президента Трампа. Это главный тренд сезона для демократов и сочувствующих из числа сторонников глобалистской концепции мироустройства. Похоже, они напрягают последние силы в намерении "сковырнуть" главу государства. А его главный противник на минувших выборах Хиллари Клинтон даже создала новое политическое движение. Видимо, в качестве некой "артподготовки". Ключевой посыл противников Дональда Трампа остается неизменным – так называемый "российский след". С этого конька они слезать не намерены. Будут дожимать. Буквально каждый день появляется новая информация о ходе соответствующего расследования и якобы угрожающих национальным интересам шагах первого лица, действующего, разумеется, в тайном сговоре с Кремлем.

Минюст США решил назначить спецпрокурора для расследования предполагаемых связей администрации с Россией, а также возможного вмешательства Москвы в предвыборную кампанию. Им стал экс-глава Федерального бюро расследований Роберт Мюллер. Накануне в конгрессе призвали объявить Трампу импичмент в связи с отставкой Джеймса Коми с поста директора ФБР. Сам Дональд Трамп заявил: расследование покажет, что между его предвыборной кампанией и, как он выразился, иностранной державой сговора не было. Но кто его слушает? Напротив, разговоры о неизбежной отставке становятся все более назойливыми. Импичмент – чуть ли не главная тема в прессе. Эксперты и журналисты выдают материалы соответствующего содержания как горячие пирожки на развале. Все чаще вспоминают Уотергейт и Никсона применительно к действующему президенту.

Политические оппоненты Белого дома в его теперешнем составе утверждают, что страну ждут массовые "антитрамповские" выступления. Ощущение, что эти люди занимаются некими камланиями в надежде вызвать "духов разрушения". США ведь собаку на этом съели. Одна "арабская весна" и "цветные революции" в других регионах мира чего стоят. Теперь, похоже, враги Трампа примеривают этот сценарий и для Америки. И совершенно не отдают себе отчета в последствиях. Нет нужды перечислять многочисленные противоречия, существующие в американском обществе, наличие у этой страны самого большого на планете количества ядерного оружия и просто оружия у населения. "Большая революция" для США будет губительной.

При этом до сих пор ведь нет никакой убедительной аргументации, доказывающей связи Трампа с Москвой и ее влияние на выборы. В этом главный парадокс современной Америки. Обладающее самыми продвинутыми технологиями во всех сферах жизни государство планомерно погружается в интеллектуальный коллапс, когда инспирированные слухи, домыслы и обвинения определяют повестку дня. Причем далеко не только в политических кругах. Но уже и в семьях рядовых обывателей. Якобы русский фотограф мог подложить "жучок" в Овальный кабинет во время встречи Трампа с Сергеем Лавровым, которому, к тому же, в Белом доме были переданы некие секретные сведения. Дескать, Трампа завербовали еще во время посещения России много лет назад. И все в таком роде. Информационно-пропагандистский "граммофон" заело.

Но иногда во всей этой нарастающей какофонии обвинительных заявлений попадаются и яркие фрагменты. К примеру, такой момент еще много месяцев назад изумленным коллегам подарил конгрессмен Кевин Маккарти. В ответ на их смех по поводу его утверждения о том, что "Кремль купил Трампа", ретивый парламентарий воскликнул: "Клянусь Богом!". С тех пор, конечно, много воды утекло и немало прозвучало новых причудливых фраз. Но моду на дискредитацию Трампа, похоже, задал именно Маккарти. Стыдно и нехорошо всуе упоминать имя Господа, как известно всем благочестивым христианам. Лучше просто погадать на кофейной гуще или "зуб дать" в качестве гарантии собственной правоты. В экстренном случае, конечно, можно и голову на отсечение. Разумеется, в фигуральном смысле. Впрочем, хрен редьки не слаще. Именно такой уровень доказательств и стал в антитрамповском сегменте американского политикума доминирующим. И вся эта разросшаяся до фантасмагорических масштабов истерика наряду с массой других факторов делает крайне затруднительной реализацию главного лозунга президента: Make America Great Again.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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