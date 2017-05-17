Недруги Дональда Трампа снова в сборе. И, что самое для него прискорбное, он понятия не имеет, насколько глубоко их люди законспирированы в недрах его администрации.

Гадание на агенте. Приблизился ли Трамп к импичменту? Your browser does not support HTML5 audio

Американским СМИ, ну, или их очень осведомленным источникам в администрации США осталось только выдать имя, фамилию и фотографию израильского агента, внедренного в "Исламское государство"*. А бонусом – адреса всех его родственников в качестве компенсации за доставленные террористам неудобства. Ведь после того, как Дональд Трамп поделился их секретами с Сергеем Лавровым, им надо придумывать что-то более изощренное, чем бомба в ноутбуке. Опять ломать голову. И опять не свою.

Спасибо газете The Washington Post за то, что предупредила, а остальным – что подхватили. Если бы не они, никто бы и не узнал ни про израильского агента, ни про его информацию. А главное, этого не узнали бы и джихадисты. Так и думали бы, что самые умные. Причем настолько, что сами еще до всей этой шумихи не сообразили: и чего это вдруг Соединенные Штаты решили ввести запрет на провоз ноутбуков в самолетах. Хотя об этом стало известно задолго до того, как министр Лавров с послом Кисляком прибыли в Белый дом.

На самом деле, лучше, чем американские СМИ, отомстить Трампу за желание на пару с Россией бороться с ИГ* не смогло бы даже само ИГ*. Оно не в состоянии организовать ему импичмент. А эти могут попробовать. Впрочем, для СМИ это только – их хлеб. А для тех, кто "сдает" им президента – это задача. Сдать президента. Тем более, когда такой повод. Почти угроза нацбезопасности. И ладно если бы просто поделился эксклюзивными данными, полученными от страны-партнера. Но он нарушил порядок вещей. Так и не понял, что антитеррористическое сотрудничество с Москвой президент США должен только декларировать, а не налаживать.

И это ведь только американцев предупредили о возможном теракте с помощью гаджета. Зачем же еще и Россию ставить в известность? Ей потом, если что, хватило бы и соболезнования. То, что враги Трампа изобличают себя именно так, это не плохо. Это гораздо хуже. Они ограничивают ему пространство для маневра в противостоянии с группировкой, созданной во времена его предшественников. И как-то очень кстати все это совпадает с выходом Обамы из отпуска и Клинтон, как она сама это называла, "из лесу". Все снова в сборе. И, что самое для него прискорбное, он понятия не имеет, насколько глубоко их люди законспирированы в недрах его администрации.

Хотя именно теперь выяснить это проще простого. Трамп, как уверяют свидетели его разговора с Лавровым, не называл осведомителя. Стало быть, "слить" его СМИ мог только тот, кто с ним знаком. А таких вряд ли слишком много. Круг сузился. Элементарно, Ватсон. Для уважающих себя спецслужб вычислить "крота" – дело техники. Правда, еще и чести. Но у американских либо с техникой проблема, либо, как говорится, одно из двух. Не зря же Ассанж называет ЦРУ самой некомпетентной службой мира. И ФБР у него ничего кроме насмешек не вызывает.

Но вот Трампу, должно быть, не смешно. Ему, похоже, надо смириться с мыслью о том, что это – война. Внутренняя американская. И в ней он безоружен. Он не ударит "Томагавками" по вертолетным площадкам своих личных врагов и не отправит атомный авианосец к берегам их домашних бассейнов. Все, что ему остается, это попытаться быть настоящим президентом США. Другой вопрос, сколько ему осталось.

*Террористическая организация запрещена в России

Автор Шейнкман Михаил, радио Sputnik

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