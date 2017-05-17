США
17.0517 мая19:58МСК
USD56.74+0.48
EUR62.96+0.92
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Гадание на агенте. Приблизился ли Трамп к импичменту?

19:4817.05.2017
0210
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, СШАЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Недруги Дональда Трампа снова в сборе. И, что самое для него прискорбное, он понятия не имеет, насколько глубоко их люди законспирированы в недрах его администрации.

Гадание на агенте. Приблизился ли Трамп к импичменту?
Американским СМИ, ну, или их очень осведомленным источникам в администрации США осталось только выдать имя, фамилию и фотографию израильского агента, внедренного в "Исламское государство"*. А бонусом – адреса всех его родственников в качестве компенсации за доставленные террористам неудобства. Ведь после того, как Дональд Трамп поделился их секретами с Сергеем Лавровым, им надо придумывать что-то более изощренное, чем бомба в ноутбуке. Опять ломать голову. И опять не свою. 

Спасибо газете The Washington Post за то, что предупредила, а остальным – что подхватили. Если бы не они, никто бы и не узнал ни про израильского агента, ни про его информацию. А главное, этого не узнали бы и джихадисты. Так и думали бы, что самые умные. Причем настолько, что сами еще до всей этой шумихи не сообразили: и чего это вдруг Соединенные Штаты решили ввести запрет на провоз ноутбуков в самолетах. Хотя об этом стало известно задолго до того, как министр Лавров с послом Кисляком прибыли в Белый дом. 

Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Паоло Джентилони во время пресс-конференции в Сочи. 17 мая 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Эксперт о реакции Путина на скандал в США: РФ идет на беспрецедентные шаги

На самом деле, лучше, чем американские СМИ, отомстить Трампу за желание на пару с Россией бороться с ИГ* не смогло бы даже само ИГ*. Оно не в состоянии организовать ему импичмент. А эти могут попробовать. Впрочем, для СМИ это только – их хлеб. А для тех, кто "сдает" им президента – это задача. Сдать президента. Тем более, когда такой повод. Почти угроза нацбезопасности. И ладно если бы просто поделился эксклюзивными данными, полученными от страны-партнера. Но он нарушил порядок вещей. Так и не понял, что антитеррористическое сотрудничество с Москвой президент США должен только декларировать, а не налаживать.

И это ведь только американцев предупредили о возможном теракте с помощью гаджета. Зачем же еще и Россию ставить в известность? Ей потом, если что, хватило бы и соболезнования. То, что враги Трампа изобличают себя именно так, это не плохо. Это гораздо хуже. Они ограничивают ему пространство для маневра в противостоянии с группировкой, созданной во времена его предшественников. И как-то очень кстати все это совпадает с выходом Обамы из отпуска и Клинтон, как она сама это называла, "из лесу". Все снова в сборе. И, что самое для него прискорбное, он понятия не имеет, насколько глубоко их люди законспирированы в недрах его администрации. 

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. 10 мая 2017
© Фото : МИД России
Мнение: запись беседы Лаврова и Трампа не даст партнерам в США "завраться"

Хотя именно теперь выяснить это проще простого. Трамп, как уверяют свидетели его разговора с Лавровым, не называл осведомителя. Стало быть, "слить" его СМИ мог только тот, кто с ним знаком. А таких вряд ли слишком много. Круг сузился. Элементарно, Ватсон. Для уважающих себя спецслужб вычислить "крота" – дело техники. Правда, еще и чести. Но у американских либо с техникой проблема, либо, как говорится, одно из двух. Не зря же Ассанж называет ЦРУ самой некомпетентной службой мира. И ФБР у него ничего кроме насмешек не вызывает. 

Но вот Трампу, должно быть, не смешно. Ему, похоже, надо смириться с мыслью о том, что это – война. Внутренняя американская. И в ней он безоружен. Он не ударит "Томагавками" по вертолетным площадкам своих личных врагов и не отправит атомный авианосец к берегам их домашних бассейнов. Все, что ему остается, это попытаться быть настоящим президентом США. Другой вопрос, сколько ему осталось.

*Террористическая организация запрещена в России

Автор Шейнкман Михаил, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
+
Акценты
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена