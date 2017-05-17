Досрочные парламентские выборы в Австрии теперь неизбежны: новый лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц даже не скрывает своих намерений. Волнуются по этому поводу больше в Брюсселе, чем в Вене.

Прямо по Курцу. И направо. Австрия включила Евросоюзу "обратный отсчет" Your browser does not support HTML5 audio

Яйца курицу не учат, яйца Курцу – не указ. Австрийские партии лишь начинают разрабатывать свои предвыборные слоганы, а у "Народной" он уже родился. Причем 30 лет назад. Поэтому сейчас им и придумывать ничего не надо. И так хорошо звучит: "Новый Курц Австрии". Самый молодой в мире министр иностранных дел Себастьян Курц через пять месяцев может стать и самым молодым канцлером. Во всяком случае, это его должна благодарить страна за то, что 15 октября она досрочно переизберет себе депутатов.

Возглавив в конце прошлой недели свою Австрийскую народную партию вместо сложившего полномочия вице-канцлера Райнхольда Миттерленера, он сразу сказал, что лично ему слишком тесно в нынешнем формате правящей коалиции в ранге "младшего партнера" социал-демократов. Дальше уже мог не продолжать. Все и так поняли, что это – внеочередные выборы. После того, как "народники" покинули властный тандем, парламенту оставалось лишь назначить дату. Что главы всех его фракций и сделали накануне.

Чем, надо полагать, чрезвычайно расстроили Евросоюз. Он еще после Франции толком выдохнуть не успел, а ему уже грозят новые переживания. Причем, судя по австрийским раскладам, гораздо более глубокие. В смысле трещины в отношениях. Хотя Курц – это тоже будущее Европы. Но в отличие от некоторых, с кем его уже сравнивают, ему нет 39, и он не замечен в особых чувствах к женщинам намного старше себя. Будь то спутница жизни со школьной поры или канцлерин соседней страны. Зато по-честному и без идеологических шараханий на виду с 17 лет. Карьерный политик. Правоцентрист. Не евроскептик, но к нынешнему ЕС относится скептически.

Однако проблема Брюсселя вовсе не в нем. А в том, что у Австрии после преждевременного голосования даже прямо по Курцу не получится. Она повернет еще правее. Социологи почти наверняка предрекают победу радикальной Австрийской партии свободы. Вот где "бунтовщики хуже Пугачева". Или, по крайней мере, не лучше Ле Пен. Твердят об отмене санкций и открыто называют Крым исторической частью России.

На президентских выборах в декабре их Норберту Хоферу чуть-чуть не хватило. Уступил Александру Ван дер Беллену статистическую погрешность. Но в октябре у Партии свободы все шансы на реванш. По некоторым опросам, ее рейтинг доходит до 35%. У ныне правящих социал-демократов 28%. "Народники" уступают, но с Курцом их показатели могут резко пойти вверх. Не зря же его считают восходящей звездой. Правда, вряд ли она взойдет этой осенью. Только если в коалицию с радикалами.

В первой пятилетке века так уже было. Но тогда Партия свободы, победив на парламентских выборах, отдала АНП право первой скрипки. Ее нынешний лидер Хайнц-Кристиан Штрахе уже предупредил, что он на такие уступки не пойдет. Они поладят, не сомневаются эксперты, так как у "народников" и крайне правых сейчас самое значительное совпадение политических программ. Но Европу все-таки будут держать в Штрахе. Это, конечно, не Brexit. Это – "венский вальс". А он только и отличается от медленного или, как его еще называют, "английского", что темпом исполнения.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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