И нашим, и вашим: как в США делят курдов на "своих" и "чужих"

Турция оказалась в двояком положении. Ей надо сохранить хорошие отношения с США, и в то же время попытаться по-своему решить курдский вопрос. Проблема в том, что Соединенные Штаты поддерживают сирийских курдов.

Вашингтон поддержит Анкару в борьбе с террористами группировки "Исламское государство" (запрещена в России) и сторонниками Рабочей партией Курдистана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Встреча в Белом доме продолжалась 20 минут. Похоже, этого хватило для того, чтобы объяснить президенту Турции, что от поддержки сирийских курдов США отказываться не собираются. Для Эрдогана такой итог визита в Вашингтон можно считать провалом. Ведь "курдский вопрос" для него ключевой. И в США он ехал с единственной целью – попытаться повлиять на Дональда Трампа, в частности, убедить его отказаться от поставок оружия сирийским курдам. Для Анкары они такие же террористы, как и сторонники Рабочей партии Курдистана. В турецком руководстве не сомневаются в том, что из Сирии американское оружие попадет в руки РПК.

В США же на ситуацию смотрят иначе. Курдов там решили поделить на "хороших" и "плохих". Рабочую партию Курдистана в Вашингтоне признали террористической организацией и выражают солидарность со своим союзником по НАТО. А вот курдские формирования в Сирии рассматривают как передовую боевую силу, в том числе, возможно, в будущем – и в борьбе с режимом Башара Асада.

Вот только Анкару такой двоякий подход вряд ли устроит. Несмотря на то, что Эрдоган расценивает переговоры с президентом США как "новую страницу в двусторонних отношениях", он заявил, что не собирается учитывать интересы курдов в Сирии. А это означает, что Турция может выступить против союзников Вашингтона. Стабильности и безопасности в регионе это явно не прибавит. А сами американцы оказались в очень непростом положении: и с Турцией нельзя ссориться, и курдов надо поддержать.

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

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