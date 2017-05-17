Метры Турчинова, сантиметры Полторака. Киев выбирает тактику в Донбассе

Глава Минобороны Украины Степан Полторак, находясь в ФРГ, заверил, что Киев не планирует новых наступлений в Донбассе. А ведь до этого из украинской столицы звучали совсем другие речи. Но на самом деле противоречия тут нет.

Киев не планирует возвращать контроль над отдельными районами Донецкой и Луганской областей военным путем. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в ходе визита в Германию. При этом он традиционно обвинил Россию и "сепаратистов Донбасса" в нарушении перемирия в зоне конфликта и в невыполнении Минских договоренностей. Украинский министр также заявил, что не исключает провокаций со стороны России и даже открытой агрессии. При этом Полторак подчеркнул, что "каждый гражданин Украины будет защищать каждый сантиметр своей земли".

Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов говорил, что украинские военные в Донбассе должны "метр за метром, километр за километром продвигаться на восток". Даже пошутил: главное – не проскочить границу с Россией.

Так обороняться или наступать? Как всегда, из заявлений киевских политиков нельзя сделать какие-то однозначные выводы.

Между тем, глава ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая республики вернутся в состав Украины, только если в стране изменится режим. "Неонацистский режим – это не вся Украина, не весь народ", – подчеркнул политик. Плотницкий уверен, что в Киеве "есть здоровые силы", которые "не просто поддерживают" ЛНР и ДНР, а будут их "встречать, когда придет время".

А Полторак, словно в ответ на слова Плотницкого, заявил, что в ближайшее время будут приняты важные решения правительства и президента для возвращения неподконтрольных регионов и Крыма под юрисдикцию Украины. Конкретных шагов Полторак не назвал. Но получается, что все-таки собираются действовать по-турчиновски – "метр за метром", а не по-полторакски – сантиметрами.

Занятная все-таки у Киева математика. Какая-то своя, самостийная. Можно сказать, что и математическую дисциплину тоже свою создали…

Давно всем понятно, что русофобия для киевских властей удобна – на нее можно списать все, что угодно. Но, мне кажется, что дело здесь глубже. "Фобия" началась не на Майдане, а гораздо раньше. Просто люди, которые теперь у власти в Киеве, перенесли свои какие-то внутренние, детские страхи в политику. Отсюда – запреты всего российского. Это неуверенность в себе. Довлеет страх, что кто-то может подумать, что они какие-то ущербные, неполноценные, вторичные. Это можно назвать фобией вечной окраины. А хочется быть центром. Не получается. И как итог – психические расстройства и отклонения. Человека можно вылечить. А если это не простой человек, а политик?! А у него возможности огромные! Вот он свою теперь и пытается навязать свою детскую фобию, ущербность огромной стране в качестве главного императива.

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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